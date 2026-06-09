【一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA2】 10月 発売予定 価格：1回850円

BANDAI SPIRITSは「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA2」を10月に発売する。価格は1回850円。賞品の一部を6月9日に公開した。

本製品A賞は「RX-78-2ガンダム BUSTISAN」。一番くじの胸像フィギュアシリーズで、細かなパネルラインの造形が確認できる。サイズは全高約17センチ。またC賞は「アムロ・レイ MASTERLISE」で、全高約24センチのフィギュアで再現している。

D賞は「MSヘッドマグネット」。全4種からランダムで、「ザクII」、「Zガンダム」、「ガンダムMk-II」2種となっている。ラストワン賞は「機動戦士ガンダム THE GIGANT NAME」でサイズは全高約25センチ。残る賞品の公開も楽しみだ。

RX-78-2ガンダム BUSTISAN

アムロ・レイ MASTERLISE

MSヘッドマグネット

機動戦士ガンダム THE GIGANT NAME

(C)サンライズ