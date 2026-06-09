ベッキー「改善の余地“しか”ない」手作りグルテンフリークロワッサン公開「お店に並んでそう」「焼き色が綺麗」
【モデルプレス＝2026/06/09】タレントのベッキーが6月9日、自身のInstagramを更新。手作りのグルテンフリークロワッサンを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】41歳タレント「焼き色が綺麗」改善の余地しかない手作りグルテンフリークロワッサン
ベッキーは「グルテンフリークロワッサン作ってみました」とつづり、こんがりと焼き上がったクロワッサンの写真を投稿。「改善の余地“しか”ない！笑」「甘味がもっと必要でした。あちゃー」と、率直な感想を添え「次がんばります」と、再度挑戦することを報告している。
この投稿には「とてもおいしそう」「手作りとは思えない」「挑戦する姿が素敵」「次回作も楽しみ」「焼き色が綺麗」「料理上手で憧れる」「お店に並んでそう」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】41歳タレント「焼き色が綺麗」改善の余地しかない手作りグルテンフリークロワッサン
◆ベッキー、手作りクロワッサンに再挑戦誓う
ベッキーは「グルテンフリークロワッサン作ってみました」とつづり、こんがりと焼き上がったクロワッサンの写真を投稿。「改善の余地“しか”ない！笑」「甘味がもっと必要でした。あちゃー」と、率直な感想を添え「次がんばります」と、再度挑戦することを報告している。
◆ベッキーの投稿に反響
この投稿には「とてもおいしそう」「手作りとは思えない」「挑戦する姿が素敵」「次回作も楽しみ」「焼き色が綺麗」「料理上手で憧れる」「お店に並んでそう」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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