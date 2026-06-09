ABEMA恋リア「シャッフルアイランド」シーズン7決定 峯岸みなみ・鈴木福らスタジオMC続投「ムキムキの男性とスタイルのいい女性が参加しているところが最大の見どころ」【コメント】
【モデルプレス＝2026/06/09】ABEMAは、2026年7月7日夜9時より、オリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド』シリーズの新シーズンとして、『シャッフルアイランド Season7』を放送開始することを決定。また、スタジオMCには、前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希、俳優の鈴木福が続投する。
【写真】「シャッフルアイランド」美男美女がキス
『シャッフルアイランド』は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。2021年に初回シーズンを放送し、このたびシーズン7を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に、南国ムードあふれるロケーションの中で、本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していく。予測不能な出会いと別れを繰り返すなか、嫉妬や駆け引きが交錯する恋愛模様が見どころだ。
テーマソングは前シーズンに引き続き、WANIMAの「曖昧」を起用し、本能むき出しの恋愛模様を鮮やかに彩る。WANIMAのKENTAは、「恋や出会いの高揚感だけでなく、不安や迷いも含めて人の気持ちは曖昧なものだと思います。そんな揺れ動く感情に寄り添える曲になってくれたら嬉しいです」と楽曲に込めた思いを語った。
今シーズンの見どころとして、スタジオMCを務める屋敷は、「恋愛リアリティーショーを普段見ない人でも楽しめる番組なので、照れ臭くて見られへんみたいな男性にも見てほしいなと思います！」と、本作ならではの魅力について語った。また、峯岸は「毎年どんどんパワーアップしていて、『もう進化するところないだろう』って思っていたのですが、今回も新しい試みがあって毎年飽きさせず楽しませていただいています！」とコメント。続けて「普段生きていてなかなか味わえないようなシチュエーションや高揚感を味わわせてくれるのが『シャッフルアイランド』の見どころだと思うので、日頃ストレスが溜まっている皆さんほど見て発散してもらいたいなと思います！」と話した。
さらに、ゆきぽよは「ムキムキの男性とスタイルのいい女性が参加しているところが最大の見どころなんですけど、女性メンバーの水着ファッションやヘアメイクも本当に綺麗で参考になるので見て欲しい！」と女性目線での楽しみ方を提示しつつ、「注目ポイントは、とある女性メンバーの下乳（笑）可愛い〜大好き！ぜひ注目してほしいですね！」と、今シーズンの注目ポイントを明かした。鈴木は「前シーズン以上に僕と同世代の参加者が増えていたので、今年も同世代の層がより楽しく見てくれたらいいなと思っています。これまでの『シャッフルアイランド』らしいポイントもありながら、少しマイナーチェンジしていて、気になる展開も出てくるので楽しみにしておいてください！」と、見どころをアピールした。
南国リゾート・タイのサムイ島を舞台に、“ピンク”と“ブルー”の2つの島で毎日メンバーを“シャッフル”しながら運命の恋を探す『シャッフルアイランド Season7』は、2026年7月7日夜9時よりABEMAにて無料放送を開始。また、最新作の放送決定を記念して、2026年6月19日から過去3シーズンを全話無料配信。本能や欲望をむき出しにした美男美女の参加メンバーたちが繰り広げる、“本気の恋”の行方に注目だ。（modelpress編集部）
恋愛リアリティーショーを普段見ない人でも楽しめる番組なので、照れ臭くて見られへんみたいな男性もいると思うんですけど、そういう人に見てほしいなと思いますね！いかに飽きさせへんか、びっくりさせるかを毎シーズンめっちゃ考えているのだろうなっていうのが伝わるので、今シーズンも楽しみにしておいてください！
毎年どんどんパワーアップしていて、「もう進化するところないだろう」って思っていたのですが、今回も新しい試みがあって毎年飽きさせず楽しませていただいています！「真剣にチャラい」、「気真面目にチャラい」っていうのが『シャッフルアイランド』のいいところだなと思っていて、普段生きていてなかなか味わえないようなシチュエーションや高揚感を味わわせてくれるのが『シャッフルアイランド』の見どころだと思うので、日頃ストレスが溜まっている皆さんにほど見て発散してもらいたいなと思います！
ムキムキの男性とスタイルのいい女性が参加しているところが最大の見どころなんですけど、女性メンバーの水着ファッションやヘアメイクも本当に綺麗で参考になるので見て欲しいなと思いました！注目ポイントは、とある女性メンバーの下乳（笑）可愛い〜大好き！ぜひ注目してほしいですね！
スタイルのいい美男美女が入り乱れながら恋愛をしていく様子を気楽に見られるところが『シャッフルアイランド』の見どころだと思っています！前シーズンでは、友達から「見たよ！」って言ってもらったりしたのですが、前シーズン以上に僕と同世代の参加者が増えていたので、今年も同世代の層がより楽しく見てくれたらいいなと思っています。これまでの『シャッフルアイランド』らしいポイントもありながら、少しマイナーチェンジしていて、気になる展開も出てくるので楽しみにしておいてください！
今年も『シャッフルアイランド』の主題歌を担当させていただくことになりました。恋や出会いの高揚感だけでなく、不安や迷いも含めて人の気持ちは曖昧なものだと思います。そんな揺れ動く感情に寄り添える曲になってくれたら嬉しいです。番組とあわせて楽しんでいただけたら幸いです。
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◆「シャッフルアイランド」新シーズン、タイ・サムイ島が舞台
『シャッフルアイランド』は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。2021年に初回シーズンを放送し、このたびシーズン7を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に、南国ムードあふれるロケーションの中で、本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していく。予測不能な出会いと別れを繰り返すなか、嫉妬や駆け引きが交錯する恋愛模様が見どころだ。
テーマソングは前シーズンに引き続き、WANIMAの「曖昧」を起用し、本能むき出しの恋愛模様を鮮やかに彩る。WANIMAのKENTAは、「恋や出会いの高揚感だけでなく、不安や迷いも含めて人の気持ちは曖昧なものだと思います。そんな揺れ動く感情に寄り添える曲になってくれたら嬉しいです」と楽曲に込めた思いを語った。
◆峯岸みなみ・鈴木福ら、見どころ語る
今シーズンの見どころとして、スタジオMCを務める屋敷は、「恋愛リアリティーショーを普段見ない人でも楽しめる番組なので、照れ臭くて見られへんみたいな男性にも見てほしいなと思います！」と、本作ならではの魅力について語った。また、峯岸は「毎年どんどんパワーアップしていて、『もう進化するところないだろう』って思っていたのですが、今回も新しい試みがあって毎年飽きさせず楽しませていただいています！」とコメント。続けて「普段生きていてなかなか味わえないようなシチュエーションや高揚感を味わわせてくれるのが『シャッフルアイランド』の見どころだと思うので、日頃ストレスが溜まっている皆さんほど見て発散してもらいたいなと思います！」と話した。
さらに、ゆきぽよは「ムキムキの男性とスタイルのいい女性が参加しているところが最大の見どころなんですけど、女性メンバーの水着ファッションやヘアメイクも本当に綺麗で参考になるので見て欲しい！」と女性目線での楽しみ方を提示しつつ、「注目ポイントは、とある女性メンバーの下乳（笑）可愛い〜大好き！ぜひ注目してほしいですね！」と、今シーズンの注目ポイントを明かした。鈴木は「前シーズン以上に僕と同世代の参加者が増えていたので、今年も同世代の層がより楽しく見てくれたらいいなと思っています。これまでの『シャッフルアイランド』らしいポイントもありながら、少しマイナーチェンジしていて、気になる展開も出てくるので楽しみにしておいてください！」と、見どころをアピールした。
南国リゾート・タイのサムイ島を舞台に、“ピンク”と“ブルー”の2つの島で毎日メンバーを“シャッフル”しながら運命の恋を探す『シャッフルアイランド Season7』は、2026年7月7日夜9時よりABEMAにて無料放送を開始。また、最新作の放送決定を記念して、2026年6月19日から過去3シーズンを全話無料配信。本能や欲望をむき出しにした美男美女の参加メンバーたちが繰り広げる、“本気の恋”の行方に注目だ。（modelpress編集部）
◆屋敷裕政（ニューヨーク）コメント
恋愛リアリティーショーを普段見ない人でも楽しめる番組なので、照れ臭くて見られへんみたいな男性もいると思うんですけど、そういう人に見てほしいなと思いますね！いかに飽きさせへんか、びっくりさせるかを毎シーズンめっちゃ考えているのだろうなっていうのが伝わるので、今シーズンも楽しみにしておいてください！
◆峯岸みなみコメント
毎年どんどんパワーアップしていて、「もう進化するところないだろう」って思っていたのですが、今回も新しい試みがあって毎年飽きさせず楽しませていただいています！「真剣にチャラい」、「気真面目にチャラい」っていうのが『シャッフルアイランド』のいいところだなと思っていて、普段生きていてなかなか味わえないようなシチュエーションや高揚感を味わわせてくれるのが『シャッフルアイランド』の見どころだと思うので、日頃ストレスが溜まっている皆さんにほど見て発散してもらいたいなと思います！
◆ゆきぽよコメント
ムキムキの男性とスタイルのいい女性が参加しているところが最大の見どころなんですけど、女性メンバーの水着ファッションやヘアメイクも本当に綺麗で参考になるので見て欲しいなと思いました！注目ポイントは、とある女性メンバーの下乳（笑）可愛い〜大好き！ぜひ注目してほしいですね！
◆鈴木福コメント
スタイルのいい美男美女が入り乱れながら恋愛をしていく様子を気楽に見られるところが『シャッフルアイランド』の見どころだと思っています！前シーズンでは、友達から「見たよ！」って言ってもらったりしたのですが、前シーズン以上に僕と同世代の参加者が増えていたので、今年も同世代の層がより楽しく見てくれたらいいなと思っています。これまでの『シャッフルアイランド』らしいポイントもありながら、少しマイナーチェンジしていて、気になる展開も出てくるので楽しみにしておいてください！
◆WANIMA KENTA（Vo.Ba） コメント
今年も『シャッフルアイランド』の主題歌を担当させていただくことになりました。恋や出会いの高揚感だけでなく、不安や迷いも含めて人の気持ちは曖昧なものだと思います。そんな揺れ動く感情に寄り添える曲になってくれたら嬉しいです。番組とあわせて楽しんでいただけたら幸いです。
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