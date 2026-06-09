「最悪の事態」「マジかよ」日本のＷ杯対戦国オランダの“公式発表”に母国ファン愕然「大打撃だ」
北中米ワールドカップで日本と対戦するオランダ代表に、ショッキングなニュースが舞い込んできた。
メンバーに選出されていた重要戦力のユリエン・ティンベルが、本大会を欠場することになった。オランダ・サッカー協会（KNVB）が現地６月８日に公式発表した。
所属するアーセナルでも主力を担う24歳のDFは、鼠径部の負傷により３月の中旬から戦線を離脱。５月30日のチャンピオンズリーグ決勝で復帰していたが、KNVBによれば、鼠径部の状態はまだ万全ではなく、医療チームからＷ杯を戦い抜くコンディションには達していないと判断された。
メディカルスタッフとの協議の結果、開幕を目前に控えたタイミングでチームを離れることになったティンベル。この一報にオランダのファンは愕然。SNS上では以下のような声が上がっている。
「マジかよ」
「心が痛い」
「悔しすぎる」
「気の毒だ」
「オランダにとって大打撃」
「悲しすぎる」
「本人は辛いだろうな」
「最悪の事態だ」
なお、代役にはサンダーランドのDFルチャレル・ヘールトライダが招集されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
メンバーに選出されていた重要戦力のユリエン・ティンベルが、本大会を欠場することになった。オランダ・サッカー協会（KNVB）が現地６月８日に公式発表した。
所属するアーセナルでも主力を担う24歳のDFは、鼠径部の負傷により３月の中旬から戦線を離脱。５月30日のチャンピオンズリーグ決勝で復帰していたが、KNVBによれば、鼠径部の状態はまだ万全ではなく、医療チームからＷ杯を戦い抜くコンディションには達していないと判断された。
「マジかよ」
「心が痛い」
「悔しすぎる」
「気の毒だ」
「オランダにとって大打撃」
「悲しすぎる」
「本人は辛いだろうな」
「最悪の事態だ」
なお、代役にはサンダーランドのDFルチャレル・ヘールトライダが招集されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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