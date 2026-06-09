藤田ニコル、妊娠・出産経た体重の変化を明かす「幸せそうでかわいいです」「赤ちゃん守った証」
俳優の稲葉友（33）の妻でタレントの藤田ニコル（28）が8日、自身のXを更新。5月1日に第1子女児が誕生したことを公表していた藤田は、出産を経ての体重の変化について明かした。
【写真】「素敵なお母さんです」長女のお宮参りで着物姿の近影を披露した藤田ニコル
前日の投稿で、娘との生活が1ヶ月を迎え、お宮参りを無事に終えたことを着物姿の写真を添えて報告していた藤田。この写真に対し、「お顔はまんまるです。だって18キロ太ったからね でも8キロは痩せました あと10キロ」と青ざめている顔の絵文字を添えて伝えた。
この投稿にファンからは「以前にも増して可愛くなってるけど」「まんまるが幸せそうでかわいいです」「母になった感じがして親近感もてて素敵です 赤ちゃん守った証なので自信もってくださいね」「お写真少しふっくらしたかなと思いましたが、とっても可愛いなと思いました」「素敵なお母さんです」「逆に普段見れないにこるんの姿が見れて嬉しい」などのコメントが寄せられている。
【写真】「素敵なお母さんです」長女のお宮参りで着物姿の近影を披露した藤田ニコル
前日の投稿で、娘との生活が1ヶ月を迎え、お宮参りを無事に終えたことを着物姿の写真を添えて報告していた藤田。この写真に対し、「お顔はまんまるです。だって18キロ太ったからね でも8キロは痩せました あと10キロ」と青ざめている顔の絵文字を添えて伝えた。
この投稿にファンからは「以前にも増して可愛くなってるけど」「まんまるが幸せそうでかわいいです」「母になった感じがして親近感もてて素敵です 赤ちゃん守った証なので自信もってくださいね」「お写真少しふっくらしたかなと思いましたが、とっても可愛いなと思いました」「素敵なお母さんです」「逆に普段見れないにこるんの姿が見れて嬉しい」などのコメントが寄せられている。