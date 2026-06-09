サッカーW杯北中米大会の1次リーグF組で日本代表（FIFAランク18位）が初戦（14日＝日本時間15日）でと対戦するオランダ代表（同8位）が8日（日本時間9日)、米ニューヨークでW杯出場国のウズベキスタン代表（同51位）と親善試合を行い、2―1（前半1―0）で勝った。

開幕前最後の実戦となったオランダはメンバーのプレータイムを考慮し、親善試合に引き続いて練習試合（35分×2）も非公開で予定。日本と同じ3バックのウズベキスタンとの親善試合には、主将のDFファンダイク（リバプール）ら主力をそろえた4―3―3で臨んだ。クーマン監督は「第1試合はほぼ（日本戦の）先発メンバーで臨む予定」と明かしていた。

オランダは前半31分、ペナルティーエリアへ侵入したFWサマーフィル（ウェストハム）が倒されて得たPKを、FWハクポ（リバプール）が決めて先制した。今月3日のアルジェリア戦（0―1）で代表デビューした24歳のサマーフィルはスピードがあり、後半にもハクポの速い左クロスに飛び込む惜しいシーンも。日本にとっても要警戒の選手と言えそうだ。

その後はポゼッションで圧倒しながら追加点を奪えず、後半42分には途中出場のDFティル（PSV）が得点機会を阻止するハンドで一発レッドに。数的不利となったアディショナルタイムの後半47分にクリアミスから追いつかれたが、同52分にハクポがPKを決めて勝ち越した。

後半途中にはGKフェルブルッヘン（ブライトン）が負傷交代。前半にウズベキスタンDFフサノフ（マンチェスターC）と接触し、腰を痛めていたもので、代わりにGKフレッケン（レーバークーゼン）がゴールを守った。

なお、オランダ協会はDFのJ・ティンバー（アーセナル）がそけい部の負傷によりW杯を欠場すると発表。代わりにDFヘールトライダ（サンダーランド）が招集された。

▽オランダの先発メンバー

GK フェルブルッヘン（ブライトン）

DF ドゥムフリス（インテル・ミラノ）

ファンヘッケ（ブライトン）

ファンダイク（リバプール）

ファンデフェン（トットナム）

MF フラフェンベルク（リバプール）

デヨング（バルセロナ）

ラインデルス（マンチェスターC）

FW サマーフィル（ウェストハム）

マレン（ローマ）

ハクポ（リバプール）