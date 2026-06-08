▲LE SSERAFIM (P)&(C) SOURCE MUSIC

▲ILLIT (P)&(C) BELIFT LAB Inc.

▲KATSEYE ©︎ HYBE x Geffen Records

LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEの3グループがコラボレーションしたデジタルシングル「ICONIC BY MISTAKE」が、6月12日午後1時より配信リリースされる。

今回のコラボレーションはグローバルプラットフォーム「Weverse」にてSOURCE MUSIC、BELIFT LAB、HYBE x Geffen Recordsより発表されたもの。LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEはこれまでダンスチャレンジなどで活発に交流してきており、「いつか一緒にステージに立ちたい」という話も生まれていた。熱くダイナミックなエネルギー (LE SSERAFIM)、予測不可能な魅力 (ILLIT)、大胆な挑戦 (KATSEYE) を見せ続けてきた彼女たちが生み出すシナジー効果に注目が集まるところだ。

コラボ発表に伴い公開されたロゴモーションは、柔らかな羽根と穏やかな雰囲気のサウンドで始まる。その後、すぐに映像の画面が急激に揺れ、羽根が落ちていき、”I’m iconic by mistake”というフレーズとともに流れた強烈なメロディが音楽ファンの注目を集めた。

また、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEによるステージも予告された。6月11日に、3つのグループが韓国の音楽番組Mnet『M COUNTDOWN』へ出演し、「ICONIC BY MISTAKE」のステージを初披露する。

SOURCE MUSIC、BELIFT LAB、HYBE x Geffen Recordsは、「この夏、世界中のファンの皆さんのために、完成度の高いパフォーマンスはもちろん、様々なコンテンツを披露する予定ですので、ぜひ皆さんの応援をお願いいたします」とコメントしている。