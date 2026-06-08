試合中の頭部負傷により治療中の日本野球機構（ＮＰＢ）の川上拓斗審判員（３０）の現在の容体が８日、明らかになった。ＮＰＢの黒川岩人事務局次長がオンライン取材に応じ、「川上拓斗の現在の状況について」と題した川上審判員の家族からのメッセージを代読した。

【川上審判員の家族からのメッセージ】

４月１６日、木曜日に明治神宮野球場で行われた東京ヤクルトスワローズ対横浜ＤｅＮＡベイスターズ第５回戦で発生しました事故によって、息子拓斗は頭部に傷を負いました。事故から１か月半あまりが過ぎましたが、現状の状態についてご報告いたします。

まず、医療関係者の皆様には、懸命な治療をしていただいていることに心より感謝申し上げます。また、関係各所の皆様やファンの皆様からは、多大なる励ましのお言葉やお見舞いをいただいておりますことに、お礼を申し上げます。

現状の容態についてご報告いたしますと、拓斗は治療とリハビリを継続しており、担当医師によると、まだ意識回復とまでは言えないものの、家族やお見舞いに来てくださる方々に対し、まばたきで反応を示したり、腕を動かすなど、受傷直後の状況に比べますと良くなっていると感じています。

退院の目処（めど）はまだ立っておりませんが、今後もリハビリや治療を継続していきますので、家族としましても共に歩んでいく所存でございます。

改めまして、皆様から多大なる激励メッセージをいただいておりますことに、心より感謝申し上げます。拓斗は懸命に頑張っておりますので、皆様におかれましては、引き続き応援していただけますと幸いでございます。何とぞよろしくお願いいたします

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神宮で４月１６日に行われたヤクルト―ＤｅＮＡ戦でヤクルト・オスナがスイングしたバットが手から離れ、球審を務めていた川上審判員の側頭部を直撃。救急搬送され、集中治療室（ＩＣＵ）で頭部の手術を行った。同３０日に一般病棟に移ったものの、長らく意識は回復しておらず治療が続いていた。

この負傷を受け、プロ野球では同１８日から全試合で球審がヘルメットをかぶる運用が始まった。

その後、プロだけでなく、大学や社会人などアマ球界の審判員が帽子などに川上審判員の袖番号「２９」を記入して試合に臨むなど、早期回復を願う動きが広まっていた。

５月１２日からは「危険なスイング」をした打者を退場などの処分対象にする新規則が施行された。打者の手からバットが離れて他者に当たった場合などが「危険なスイング」と見なされ、状況や回数などに応じて警告、悪質と判断された場合は退場の処分が科されることになった。