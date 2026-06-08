第７５回全日本大学野球選手権（８〜１４日・神宮、東京ドーム＝報知新聞社後援）が８日、神宮球場と東京ドームで開幕した。第１試合は神宮球場で近大工学部―中部学院大が、東京ドームで天理大―共栄大（東京ドーム）が戦う。

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神宮では東海大のエースとして首都大学野球リーグ通算２８勝を挙げ、大洋（現ＤｅＮＡ）のエースとして通算１３４勝をマークした遠藤一彦氏（７１）が始球式を行った。

小雨が降り注ぐ中、堂々のストライク投球。「子供たちに教えていますんで、球は放ってるんですけども、今日は本来の球ではなかった。キャッチャーまで届いてくれたんで、ほっとしてます」と笑みを浮かべた。

遠藤氏は東海大３年だった５０年前、１９７６年の大学選手権で優勝メンバーの一人となった。翌年の７７年は決勝で駒大に敗れ、準優勝となったが、神宮のマウンドから多くの学びを得た。「日頃から練習してリーグ戦を勝ち上がってきたチームでしょうから、思い切ったプレーをして、悔いのない試合をしてもらいたいなと思います」と出場選手にエールを送った。

遠藤氏は低迷期の大洋を支えた大エースで、巨人戦通算２１勝。同年代の巨人・江川卓をライバルと見定め、その投げ合いはファンを熱くさせ、雄姿は今でも野球ファンの記憶に残っている。

◆遠藤 一彦（えんどう・かずひこ）１９５５年４月１９日、福島・西白河郡生まれ。７１歳。学法石川から東海大を経て、７７年ドラフト３位で大洋入団。８２年から６年連続２ケタ勝利。８３年は１８勝、１６完投、１８６奪三振（いずれもリーグ最多）で沢村賞。８４年も最多勝。９２年１０月７日の巨人戦（横浜）を最後に引退。通算４６０試合１３４勝１２８敗５８セーブ、防御率３．４９。引退後は横浜で投手コーチを務めた。１８４センチ、７２キロ。右投右打。