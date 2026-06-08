

MONKEY MAJIK（C）桐生フェスティバル2026実行委員会

”Music & Craft Culture Festival ”をコンセプトに掲げる野外音楽フェス『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』が、 6月6日・6月7日 の2日間に渡り、群馬県桐生市で行われた。

【写真】2日間で述べ約5000人が来場した「桐生フェス」の模様

『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』は、桐生市の伝統文化と音楽カルチャーを融合したフェスティバルで、「GREENROOM FESTIVAL」などを手掛けるGREENROOM CO.が制作している。桐生八木節音頭や地元の伝統工芸を体験することのできるLOCAL MARKETなどの地域資源と、国内で活躍するアーティストやDJによるパフォーマンスを通じて、桐生市の新たな魅力を発信する『地域創楽』プロジェクトとして開催した。2日間で述べ約5000人が来場し、アーティストによるライブパフォーマンスをはじめ、地元グルメや伝統文化コンテンツを思い思いに満喫した。

ライブレポート＜Day1＞

Day1のトップバッターを務めたのは、現在のシティポップ・レゲエシンガーの先駆け的存在である「ナツ・サマー」。透明感のあるクールな歌声で魅了し、大人から子どもまで、集まった来場客は思い思いに音楽に身を委ねている様子でした。

その後も、緑豊かな芝生エリアのGRASS STAGE（LIVEステージ）、水に囲まれたCASKADE STAGE（DJステージ）では、「TENDRE」、「YonYon」、「FPM 田中知之」といった音楽カルチャーシーンを代表するアーティストが続々登場し、観客を盛り上げた。

また、10年以上前に桐生市に移住し拠点としながら活動を行うmabanua率いるトリオバンド「Ovall」、桐生市出身であり、桐生市内で撮影したミュージックビデオが話題を集める「どんぐりず」と日本のダンスミュージックシーンのレジェンドDJ/プロデューサーとして知られる「大沢伸一」がタッグを組んだユニット「DONGROSSO」が登場すると、地元ゆかりのアーティストたちのパフォーマンスに会場のボルテージは最高潮に。観客がステージに上がり「DONGROSSO」とともに盛り上がる場面も見られるなど、会場は異例の熱狂ぶりを見せ、大きな歓声と興奮に包まれました。

最後には、地元で親しまれている桐生八木節音頭を全員で踊り、Day1のフィナーレを迎えた。

ライブレポート＜Day2＞

Day2は、人気ヨガ講師の渋木さやか氏によるヨガイベントで幕を開けた。参加者たちは爽やかな風を感じながらゆったりと身体を動かし、自然と一体になるような特別な時間を楽しんでいる様子。

続いて、2007年生まれの桐生市出身ラッパー「Bendy」が登場。1日目に続く地元ゆかりのアーティストの出演に、会場からは大きな歓声が。その後も、「七尾旅人」、「ZEN-LA-ROCK」、「bird」、「DÉ DÉ MOUSE」といったアーティストが登場し、会場を盛り上げた。イベントのラストを飾ったのは、ヘッドライナーを務める「MONKEY MAJIK」。イベント終盤、予報通り降り出した雨の中、 ステージ前で待ち続けた多くの観客へ、まずは名曲「Around The World」披露し、会場のボルテージは最高潮に。最後には、「空はまるで」を観客と共に大合唱する場面も見られ、会場は一体感に包まれた。

ライブステージ終了後、桐生市魅力大使で本イベントのMCを務めた大島璃乃氏から、「KIRYU FESTIVAL 2027 MUSIC & CULTURE」の開催を予定していることが発表され、大きな盛り上がりの中、2日間の幕を閉じた。