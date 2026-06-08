◆米大リーグ ドジャース―エンゼルス（７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

エンゼルスのマドリガル内野手が７日（日本時間８日）、敵地・ドジャース戦で３打席目までに３度のＡＢＳチャレンジを成功させ、球審の判定がことごとく覆る珍事があった。マドリガルは３打席目までに３四球で計３２球。１打席平均１０球以上をド軍投手陣に投げさせている。

マドリガルは１打席目は１２球目と１４球目にいずれもストライク判定を受けたが、“ロボ審判”でボールに覆って四球。２打席目は６球で再び四球を選ぶと、４―１で迎えた５回２死一、三塁の３打席目では追い込まれてからの９球目をハーフスイング気味に見逃し、これもＡＢＳチャレンジに成功。１２球で四球をもぎ取り、３打席連続の四球となった。

また、７回のドジャースの攻撃ではタッカーの打席だけで２度のストライク判定にＡＢＳチャレンジで、いずれもボールに。これで計５度のストライク判定がいずれも覆り、両軍合わせて５回連続で“ロボ審判”成功となっている。