お笑いコンビ・ダウンタウンの独自の有料配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」と、フードテック企業・グルメエックスのコラボ商品「宅麺ダウプラーメン ダウちゃん（醤油）」、「宅麺ダウプラーメン プラちゃん（豚骨魚介）」が７月１１日の正午から発売されることが７日までに分かった。

同商品は「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」で３月に配信された番組「松本人志と〇〇したい！」の中で、ゲストのダイアン・津田篤宏が、松本とともに理想のラーメンづくりに挑戦したことがきっかけ。番組内で生まれたアイデアをもとに完成した、２人のこだわりが詰まったラーメンとなっている。

津田は、休日に自宅で鶏がらからスープを煮込み、チャーシューも自家製で仕上げるほどのラーメン好き。スープや麺、具材などについて松本と意見を交わしながら、理想の一杯を形にした。

狙い通りの商品化に津田は「松本さんと僕の好みを擦り合わせてできたサイコーの２種類のラーメンです！ごいごいすーな味を楽しんでほしいです」とＰＲした。

商品は、国内最大級の有名ラーメン・つけ麺お取り寄せサイト「宅麺．ｃｏｍ」で販売される。