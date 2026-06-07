【第1話無料公開】フランス発の警察ドラマ『プロファイリング　パリ犯罪捜査課』第1話をYouTubeで期間限定無料公開！

Amazon Prime Video「シネフィルWOWOWプラス」公式YouTubeでは、一度は観ておきたい名画、人気のミステリードラマ、名作アニメなどを続々無料公開！ 今回は、フランスで10シーズン続いた警察ドラマ『プロファイリング パリ犯罪捜査課』シーズン1第1話を無料公開中だ。

『バルタザール』『インヴィジブル』などの顔ぶれが参加

本国フランスで2009年にスタートし2020年まで続いた本作は、パリを舞台に、天才的な犯罪心理学者＝プロファイラーのクロエと犯罪捜査課の仲間たちが難解な事件に立ち向かう。

クリエイターを担うのは、『ジュリアとノヴァク 幼馴染みの捜査ファイル』のファニー・ロベールとソフィー・ルバルビエ。『刑事ファルコ 失われた22年』『バルタザール 法医学者捜査ファイル』のステファーヌ・マルシルが製作を務める。

天才的な犯罪心理学者＝プロファイラーのクロエを演じるのは、独自の存在感と確かな演技力でフランスのドラマ界を牽引するオディール・ヴュイルマン。そのほかには、『インヴィジブル〜遺体身元特定チーム』のギョーム・クラモワザン、『ジュリアとノヴァク 幼馴染みの捜査ファイル』のラファエル・フェレットなどが出演。

＜シーズン1第1話 あらすじ＞

パリ司法警察の捜査課に新たに配属された犯罪心理学者のクロエ。だが素行に落ち着きがなく、時に我を忘れてしまう彼女を、リーダーの警視マチューら現場第一主義のメンバーたちは警戒するばかり。セーヌ河岸の女性惨殺事件で初の共同捜査に挑む彼らは、被害者の自宅で32枚もの偽造IDカードを発見し、彼女の素性を突き止めようと躍起に。やがて彼女の母親が売春婦であること、そして彼女には粗暴な弟がいたことが分かる。

★第2話以降のご視聴はこちら。

※作品は予告なく変更となる可能性がございます。







（海外ドラマNAVI）

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