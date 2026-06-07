上海動物園から来たレッサーパンダのペアが6日未明、台北市立動物園に順調に到着しました。これは上海台北都市フォーラム（以下「両市フォーラム」）の枠組みにおける重要な交流の新たな成果です。

台北市立動物園によると、3歳のオスと2歳のメスのレッサーパンダ2頭は状況が良好で、オスは検疫室に入ると、すぐにあちらこちらを嗅いで確認し、餌もすぐに食べました。一方のメスは新しい環境を非常に慎重に観察しました。レッサーパンダは検疫用の「スイートルーム」に1カ月滞在して、検疫期間満了後に温帯動物区に移動し、これまで飼育されてきた「レッサーパンダ一家」に加わり、遺伝の多様性を維持することになっています。

上海動物園と台北動物園は2024年、「両市フォーラム」の開催期間中に「レッサーパンダ種交流および飼育協力覚書」を締結しました。今回、上海動物園から2頭のレッサーパンダが贈られたのは、「両市フォーラム」の具体的な成果であり、台北と上海は今後、それぞれが強みを持つ動物種を交換し、種資源の相互補完を行い遺伝における健全性を向上させていきます。（提供/CGTN Japanese）