右肋骨の疲労骨折で１０日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りしたヤンキースの主砲、アーロン・ジャッジ外野手（３４）がケガを隠してプレーしていたことを告白し、波紋が広がっている。

ジャッジはＩＬ入りした５日（日本時間６日）、メディアの取材に対応。４月２６日（同２７日）のアストロズ戦の守備でダイビングした際に負傷し、不快感を抱えながらプレーを続けていたと明かした。

さらにＭＬＢ公式サイトのヤンキース番ブライアン・ホッチ記者には「ビッグＧ（スタントン）もマックス・フリードも怪我をしていた。他にも怪我人が多かったんだ。それでもコートに立たなきゃいけない。それが僕の仕事だし、コートに出てプレーすることだからね」と強行出場した理由を告白。アーロン・ブーン監督らにも異変を告げず、主将としての使命感からケガを隠してプレーしていたという。

同記者は６日（同７日）、自身のＸに「アーロン・ジャッジはなぜ４月下旬から怪我を抱えながらプレーを続けたのか？」という書き出しでジャッジのコメントを投稿。すぐにファンが反応し「すぐにヤンキースに伝えるべきだった。信じられない」「もし、その時にＩＬとなっていたら、今頃は試合の準備ができていたはず。これは本当に恥ずべきことだ」「チームのために立ち上がって戦いたいというプレッシャーは理解できる。でも痛みを抱えながらプレーするのではなく、健康でいてほしい」「チームへの愛情は大好きですが、もう回復していたはず」とジャッジの選択に批判が殺到した。

米メディア「スポーティング・ニュース」も「もし怪我がもっと早く発見され、治療されていればヤンキースはすでにスーパースターをラインアップに戻していたかもしれない」と指摘。ジャッジは再検査を受ける４〜６週間は少なくとも離脱する見込みだ。