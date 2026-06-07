タレントのマツコ・デラックスが７日放送のＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」に出演。驚がくの体重増減を明かして、スタジオを騒然とさせた。

この日は、“ぽっちゃり界”の新たなスターとして、７人組ぽっちゃりアイドル「びっくえんじぇる」が登場した。グループのリーダーのミチ子がぽっちゃりになったきっかけについて拒食症から過食症になったことだと説明。「３カ月で２０キロ太りましたね」と明かしたが、これにマツコが「ああ、じゃあ、ごめんなさい。私の勝ち」と勝ち誇った。

さらに「私、昔腸閉塞になっちゃったときに、１カ月半で…」と話し始めたところで、隣に座るさんまがもう大爆笑。マツコは「腸閉塞だけで笑わないで！。まだ始まったばっかりだから、話！」とクレームを入れると、「カニにあたって腸閉塞になっちゃってね。一切、物を食べずに１カ月過ごしてね」と気を取り直して話を続けた。

「１カ月で私２５キロ痩せたのよ。あと普通の食生活に戻ったら、１カ月で２０キロ太った」と明かすと、「ええーっ！」とスタジオを驚かせた。

さらにマツコは「人間ってねえ、ミステリアスよ」と話して爆笑を誘っていた。