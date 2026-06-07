仏RFIの中国語版サイトは5日、中国の習近平（シー・ジンピン）国家主席の最側近である蔡奇（ツァイ・チー）中央政治局常務委員が、中国共産党幹部を発掘・養成する「中央党校」の校長に就いたことについて伝えた。

ロイター通信の報道として伝えたところによると、中国国営中央テレビ（CCTV）は、70歳の蔡氏が5日、中央党校の校長として卒業式に出席する様子を伝えた。

現代中国について詳しいチューリッヒ大学のジャン・クリストファー・ミッテルシュテット教授は「この任命により、蔡氏の中国共産党最高指導部における地位がさらに強化され、党組織の構築、思想、行政運営といった分野でより幅広い責任を担うことになる」とし、「そのような前例はないと思う」と述べた。

蔡氏は、中国共産党中央弁公室長をはじめとする党内要職を歴任しており、7人からなる政治局常務委員のメンバーとして中国で最も権力のある数少ない幹部の1人でもある。

北京にある中央党校は、中国の幹部を育成し、党のイデオロギーを形成する最高峰の機関。習氏と前国家主席の胡錦濤（フー・ジンタオ）氏はいずれも最高指導者の地位に就く前にこのエリート校の校長を務めていた。 中央党校



蔡氏は近年、党の規律組織だけでなく、党の建設と運営において広範な責任を担ってきた。

ミッテルシュテット氏によると、蔡氏は年齢的に習氏の後継者になる可能性は低いものの、習氏は蔡氏を党の将来に深く関与させているという。

蔡氏は、2023年に党中央組織部長の職を退任した72歳の陳希（チェン・シー）の後任となる。（翻訳・編集/柳川）