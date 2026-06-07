この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【大阪ベイスカイルミナ】これが万博花火だ！2026/6/6」と題した動画を公開した。

“ただの花火”と思っていたら、完全に裏切られる。

動画では、大阪で開催された「大阪ベイスカイルミナ」の圧巻の花火演出を収録。夜空いっぱいに広がる大輪の花火が、音楽と完璧にシンクロしながら次々と打ち上がる。

特に印象的なのは、赤と青のコントラストが際立つ幻想的な花火や、円が連なるように広がる独創的なデザイン。さらに、レーザーとの競演により、空間全体が“近未来のステージ”へと変貌する。

後半に向かうにつれて打ち上げは加速し、まるで光のシャワーが降り注ぐようなフィナーレへ。視界すべてが光に包まれるその瞬間は、まさに“万博クラス”のスケール。

「これが万博花火か…」と思わず言いたくなる圧倒的体験。

その全貌は、ぜひ動画で確かめてほしい。

YouTubeの動画内容

00:00

夜空を華やかに彩る大輪の花火がスタート
02:36

キャラクターのようなユニークな形の花火
04:52

レーザーライトと打ち上げ花火の幻想的な競演
08:29

夜空を埋め尽くすカラフルな連発花火
10:20

光のシャワーが降り注ぐ圧巻のフィナーレ

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