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SkySend | Encrypted File & Note Sharing
Skyfay/SkySend: Minimalist, end-to-end encrypted, self-hostable file and note sharing. Zero-knowledge server - files and notes are encrypted in the browser before upload. No accounts, no telemetry, built for speed and security.
https://github.com/Skyfay/SkySend
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# docker-compose.yml
services:
skysend:
image: skyfay/skysend:latest
container_name: skysend
restart: always
ports:
- "3000:3000"
volumes:
- ./data:/data
- ./uploads:/uploads
environment:
- BASE_URL=http://localhost:3000
- TZ=Asia/Tokyo
- DEFAULT_THEME=system
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docker compose up -d
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