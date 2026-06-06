桑原聖さんのXが更新されました。

【映像】桑原聖さんからのお知らせ

「【お知らせ】

この度は私の倫理観を欠いた行動により、皆さまに大変不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございません。

現在拡散されている内容につきましては、記載内容の全てではないものの、主要な部分につきましては概ね事実となります。

私の不誠実で無責任な行動により、関係各所の皆さまに大変ご迷惑をお掛けしてしまったことを深くお詫び申し上げます。

そして何よりも、関わらせていただいた作品とキャラクターたち、そしてそれを愛し応援してくださっている皆様に対して、このような軽率で見苦しい形をもって信頼を裏切ることとなり、本当に申し訳なく、また恥ずかしく思い、強く後悔しています。

私の不徳の致すところではございますが、関係各所の皆さまやこれまで支えてくださった方々に影響がないよう、過ちを深く反省し、誠心誠意対応してまいります。

本件を受け『あんさんぶるスターズ!!』音楽プロデューサーの辞任を申し出まして、受諾していただきました。その他にもプロデュースを担当する案件や、自身のバンド活動につきましても、この後協議を行い、然るべき場所でご報告できるようにいたします。

尚、本件はプライベートに関する問題であり、家族および関係者の安全とプライバシー保護のため、未確認情報や個人情報の拡散はお控えいただけますよう、どうかお願い致します。

この度は、多くの皆さまの信頼を損なう事態となりましたことを、改めて深くお詫び申し上げます。」

（『ABEMA NEWS』より）