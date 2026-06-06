栃木県で69歳の女性が殺害された強盗殺人事件で、警察は女性の息子2人に対する強盗殺人未遂の疑いで実行役の16歳の少年3人を再逮捕しました。

この事件は先月、栃木県上三川町の住宅で住人の富山英子さん（69）が刃物で20か所以上を刺され、殺害されるなどしたものです。

これまでに強盗殺人の疑いで実行役の少年4人や少年らに指示を出していたとみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）が逮捕されていて、リクルーター役の男子高校生（18）も職安法違反の疑いで逮捕されています。

警察はきのう、最初に逮捕された相模原市の少年（16）を富山さんの40代の長男と30代の次男に対する強盗殺人未遂の疑いで再逮捕しましたがきょう、新たに他の実行役の少年3人を再逮捕しました。

警察によりますと少年3人は、きのう、再逮捕された実行役の少年や竹前容疑者夫婦などと共謀し、富山さんの自宅に押し入り、物色していた際に鉢合わせた40代の長男と30代の次男をバールで複数回、殴り、殺害しようとした疑いがもたれています。

40代の長男は右腕を骨折するなどの重傷を負い、30代の次男も頭などを殴られ、脳挫傷、外傷性くも膜下出血などの重傷です。

今回、再逮捕された少年3人のうちの1人は事件前から海斗容疑者と面識があり、他の少年を誘ったとみられています。

警察は指示役とみられている竹前容疑者夫婦も再逮捕する方針です。

また、事件を主導し、海外に逃亡しているとみられる益田和彦容疑者（48）については警察庁からの要請を受けICPO=国際刑事警察機構が国際手配しています。

身柄の拘束を求める「赤手配」となっていてICPOは身長や目の色、左腕のやけどの痕など身体的特徴を公開し、情報提供を呼びかけています。