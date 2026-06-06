フリーアナウンサー有働由美子（57）が4日放送されたニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」に出演。本気で「結婚する」と思っていた歌手の実名を告白した。

この日、ナイツとのトークの中で、有働は自身のラジオ番組にゲストに来る歌手藤井フミヤの話題になった。藤井について「凄い好きなんです。“たぶん結婚する”と思って、ずっとその（結婚に至る）ストーリーを高校時代、受験勉強もせずに授業中、書いてました。どうやって出会うか…が、まず」と話した。

当時有働が考えていた藤井との出会いのストーリーについて、有働は「（有働が）大阪の学校に行ってたんですけど、剣道部だったんですけど、防具をもって（学校を）出たところに、フミヤさんが赤いスポーツカーで間違って門の前につけていて、（有働が当時チェッカーズのラジオにはがきをよく出していたので、フミヤが）“あれ？もしかしてあのはがきの人？”っていうので出会って…。どうやって東京に連れて行かれるかとか、親とかにどう説明するかとか、全部書いていたんですよ」とかなり具体的に藤井との関係構築を“妄想”していたことを振り返った。

ナイツから、藤井と会ったことがあるか聞かれると、有働は「この仕事をして”晩年“の始まりくらいの時に、NHKの歌番組とかでお見掛けしたり、関係なくても陰から見たりさせていただきました」などと話していた。