２０２７年のＮＨＫ大河ドラマ「逆賊の幕臣」への出演が決まっている俳優・高橋光臣が５日までに自身のインスタグラムを更新。親交のあるロックバンド「ＢＲＥＡＫＥＲＺ」のボーカルでタレントのＤＡＩＧＯと女優・北川景子一家とともに東京ディズニーシーを訪れたことを報告した。

「先日、ＤＡＩＧＯさん家族とディズニーシーに行ってきました。子供達は初めてのディズニーシーで終始ハイテンションで楽しんでくれていました」と振り返り、北川景子とＤＡＩＧＯとの２ショットをそれぞれアップ。「毎回バタバタで写真を撮り忘れるのですが今回も結局、景子さんと撮ったのはこの１枚だけでした」とミニーマウスのカチューシャにサングラスをかけた自身とスタイリッシュに黒のコーディネートでまとめた北川景子との２ショットをアップ。さらに「お兄とタワー・オブ・テラー乗った雰囲気出してますが乗ってません」とウィッシュポーズに同じくミッキーとミニーのサングラス、ミッキーマウスのカチューシャをつけたＤＡＩＧＯとの写真をアップし、満喫したようだった。

高橋とＤＡＩＧＯは日本テレビ系「ブラックリベンジ」（２０１７年）での共演をきっかけに家族ぐるみで交際する仲。この投稿に「本当に仲の良いご家族同士ですね！」「２人でノリノリですね」「仲良し家族でインパ楽しそう！」「いつも仲良しで最高ウィッシュ」「オーラが出過ぎててみんなにバレバレなんだろーな」「絶対にバレてたと思います」「たまらねぇショットだ！」などのコメントが寄せられている。