この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【経営者必見】大儲け社長がやっている正しい決算書の読み方を特別に教えます。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

黒字社長の絶対つぶれない経営学が「【経営者必見】大儲け社長がやっている正しい決算書の読み方を特別に教えます。」を公開した。動画では、市ノ澤翔氏が決算書の数字は「ほとんど間違っている」とし、実態ベースで正しく修正することの重要性を解説している。



市ノ澤氏は冒頭で、税理士や公認会計士といった専門家が作成した決算書であっても、表面上の数字だけでは会社の現状を正確に把握できないと指摘する。その理由は、決算書の数字が基本的に購入時の金額を記載する「取得原価主義」に基づいており、現在の実態価値を反映していないケースが多いためだという。



動画では、貸借対照表（B/S）と損益計算書（P/L）のそれぞれの修正ポイントを具体的に解説している。B/Sにおいては、回収見込みのない売掛金や、長期間売れていない滞留在庫、すでに使われていない遊休資産などは実態に合わせて評価を下げる、または「0評価」にする必要があると語る。一方で、土地や投資有価証券などは、現在の時価に直して評価することが求められる。さらに、社長に対する貸付金などの雑勘定は、回収されないため同じく0評価として扱われる。



また、P/Lにおいては、役員の保険金や無駄な交際費など「社長の一存で減らせる経費」を見直すことで、利益を創出できると説明。節税目的で購入し、倉庫に眠っているだけの消耗品なども本来は無駄遣いであり、これらを削減することで会社の利益が増えると強調した。



最後に市ノ澤氏は、「決算書は実態を表していない。改善していきたいなら実態ベースで現状を見直せ」と結論付けた。理想の姿と現状のギャップを正しく把握するためにも、年に1回は実態ベースの財務分析を行うことが、黒字経営への第一歩となるようだ。