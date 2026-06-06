【越智 秀紀】怒鳴る上司より怖い「フキハラおじさん」…「実力があるから許される」と信じるベテランが静かに職場から消えるワケ

あなたの職場にも、確実に一人いる。 声を荒げるわけでも、理不尽に部下をしかりつけるわけでもない。ただその人が部屋に入ってきた瞬間、若手がピタッと口を閉じ、部屋の空気が一気に重くなる。そんなおじさんが。彼らは「自分には実績がある」「仕事に妥協していないだけだ」と信じ込んでいる。

だが、その傲慢な“会社OS”こそが、彼らを組織の「足手まとい」へと変え、静かな解雇へのカウントダウンに向かっていることに気づいていない。25年で600冊の本を編集し、1200万部を動かした著者が、50代の職場で今まさに進行している「サイレントテロ」の正体を冷徹に炙り出す。

※本稿は『50代は「気分がいい人」がうまくいく: ベストセラー連発の元編集長が学んだこと 』（知的生きかた文庫）をふまえ、筆者の越智秀紀氏が書き下ろした記事です。

怒鳴る上司は絶滅したが…職場の「サイレントテロ」が始まっている

怒鳴る上司は、絶滅した。コンプラ、コンプラと騒がれ、ちょっとしたことでSNSに晒される現代、声を荒げるベテランは職場から完全に駆逐された。昭和のOSを引きずっていたおじさん管理職たちも、さすがに学習した。生き残るために「怒鳴ること」をやめたのだ。

しかし、職場は少しも静かになっていない。怒鳴ることを奪われた彼らは、代わりに「沈黙」という名の武器を手に入れた。 自分の意に沿わない提案には無言で首を振る。若手が発言している最中に、わざとらしく大きなため息をつく。資料を受け取るとき、椅子の背もたれに深く寄りかかったまま、視線すら合わせない。返事をするまでに、意図的な「1秒の空白」を作る。

その1秒が、会議室の酸素を瞬時に奪い去る。

若手社員の間では、この行為にすでに明確な名前がついている。「フキハラ」--不機嫌ハラスメントだ。

声を荒らげないため、録音しても証拠が残らない。人事部に通報しても「あの人は少し無愛想なだけ」と処理される。だからこそ質が悪い。その人間が部屋に入ってきた瞬間から、チーム全員が地雷を踏まないよう息を潜める。

これが、現代の職場を蝕む「サイレントテロ」の正体だ。

周囲が息を潜める「静かに不機嫌な50代」

ある大手企業の会議室。午後3時。 若手の企画担当、田中（28歳）が新しいSNSマーケティング施策を提案している。プロジェクターの光に照らされた田中の声は、緊張で少し上ずっている。

上座に座っているのは、営業部長の橋本（54歳）だ。 橋本は腕を組み、険しい表情で画面を睨みつけている。怒っているわけではない。ただ、強烈な「不機嫌のオーラ」を全身から放射している。

田中がプレゼンを終えると、会議室に冷たい沈黙が降りた。3秒、5秒、10秒。誰も口を開けない。

「……まあ、前例がないから何とも言えないけど。やりたきゃやれば」

橋本が吐き捨てたのは、それだけだった。 田中は「ありがとうございます」と頭を下げたが、会議室を出てフロアに戻った瞬間、同期の山田に社内チャットでこう送った。

「また橋本さんのフキハラだよ。やる気あんの？って顔で潰しにきた。もうあの人には何も提案したくない」。

山田は席から小さく頷き、こう返した。 「わかる。あの人が絡むと全部エネルギー持っていかれるよね。こっちが異動するか、あの人が辞めるまで耐えるしかない。最悪だよ」

橋本は知らない。自分が若手から「腫れ物」扱いされ、完全にブラックリストに入れられていることを。

その日の夜、橋本は行きつけの赤提灯で、同期の古川と生ビールのジョッキを煽り合っていた。

「最近の若手は、こっちがちょっと黙り込んだだけで『フキハラだ』って怯えやがる。打たれ弱すぎるんだよ。俺たちの若い頃は、灰皿が飛んでくる中で育ったのにな」。

古川は「まあ、時代が違うからな」と曖昧に笑い、それ以上は踏み込まなかった。橋本はそれを「古川は俺の味方だ」と都合よく解釈した。

しかし古川は翌朝、総務部長の席に立ち寄り、静かにこう告げた。

「営業の橋本だけど、最近チームの離職率が上がってる原因、やっぱり本人の『態度』にあるみたいだよ。若手が萎縮して、まともな報告が上がっていない」

橋本は今も、何も知らない。

＊ ＊ ＊

「実力があるから許される」という脳のバグ

静かに不機嫌なベテランには、共通の「脳のバグ」がある。 「自分には実力と実績がある。だから多少の不機嫌は許される」という論理だ。 これは完全な錯覚だ。しかも、会社OSに長年適応し、結果を出し続けてきた優秀な人間ほど、この錯覚の根は深い。

この記事を読めば、50代のベテランたちは、おそらく胸の内でこう猛反論するはずだ。

「不機嫌なのは、仕事に妥協せず、真剣に向き合っている証拠だ」 「ちょっと黙り込んだだけで、まわりが勝手に怯えているだけだ」 「成果を出して会社に貢献しているのだから、機嫌くらいは大目に見るべきだ」

これらはすべて、会社の常識にどっぷり浸かった人間が放つ、哀れな「認知の歪み」でしかない。一つずつ、冷徹に事実を突きつけよう。

「不機嫌は許される」3つの言い訳の矛盾

第一に、ベテランの不機嫌は「熱量」ではない。ただの「感情の甘え」だ。 仕事の質を上げたいのなら、何が問題なのかをきちんと言葉で説明すればいい。それができないから、沈黙やため息という、一番手っ取り早い「態度」で周囲をコントロールしようとする。それはプロの仕事ではなく、幼児のイヤイヤ期と同じ精神構造だ。

第二に、若手が打たれ弱いのではない。彼らは「割に合わないストレス」をしたたかに避けているだけだ。 50代の不機嫌は、若手から見れば「いつ爆発するかわからない地雷」にすぎない。踏めば自分のキャリアや精神が削られる。だから彼らは、機嫌を窺うのをやめ、静かに距離を置く。若者がヤワになったのではない。ベテラン側が「関わるだけでコストがかかる存在」へと成り下がったのだ。

そして第三に、「過去の実績」を盾に不機嫌を大目にみてもらおうとするのは、ただの甘えだ。 会社が求めているのは、今現在のパフォーマンスである。どれだけ過去に数億円の売上を叩き出し、どれほど大きなプロジェクトを成功させていようが、今「そこにいるだけで職場の空気を凍らせる存在」なら、会社にとってはただの足手まといでしかない。厳しい言い方だが、過去の貯金なんてものは、日々の不機嫌が垂れ流すマイナスによって、一瞬で食いつぶされてしまうのだ。

25年以上、会社OSを脳内にインストールし続けていた私自身が、まさにこの「脳のバグ」に侵された重病患者だった。

ヒット作を連発し、組織の中でそれなりの発言権を得た私の脳は、いつしか「実績＝不機嫌の免罪符」という歪んだ回路を完成させていた。企画が通らなければ露骨に顔に出し、部下が思い通りに動かなければ、言葉ではなく「沈黙と冷淡な視線」で周りをピリつかせ、無言の圧力をかけていた。にもかかわらず、自分では「圧倒的な熱量で仕事に向き合っている」と本気で信じ込んでいたのだ。

だが、47才で独立し、一人きりになったときに思い知らされたのは、残酷な現実だった。周囲が私の「実力」にひれ伏していたのではない。ただ「会社の役職と不機嫌」に怯えて付き合ってくれていたという、惨めな事実だけだった。

なぜ、不機嫌なベテランから順に「静かな解雇」となるのか

「静かな解雇（クワイエット・ファイアリング）」という言葉がある。

会社側からクビを宣告するのではない。重要な会議から外され、プロジェクトの予算を縮小され、部下が一人減り、二人減り、最終的に「誰も何も相談してこない部屋」へと追いやられる。本人は「まわりが自分の実力に怯んでいる」と勘違いしているが、組織はすでに、その人間の存在ごと「パージ（排除）」する手続きを終えている。

この静かな解雇のメインターゲットになるのは、決して無能な人間ではない。会社OSに適応しすぎた、優秀で不機嫌なベテランたちだ。

理由は至極単純。組織にとって彼らは「高給を取りながら、チームの足を引っ張る存在」だからだ。

若手が「あの人に関わると損だ」「地雷を踏みたくない」と判断した瞬間から、そのベテランの周りには一切の相談も、雑談も、現場の本音も集まらなくなる。重要な情報から徹底的にシャットアウトされた人間は、どれだけ過去に実績があろうとも、ただの「裸の王様」として、職場の化石になっていく。

AIが若手のマニュアル業務を瞬時に代替するようになった今、組織が求めているのは「過去の成功体験にしがみついて部屋の空気を一瞬で凍りつかせる元凶」ではない。「若手が気軽に相談できて、チームを気持ちよく動かせる上機嫌な人」だ。

前出の橋本部長は、今も知らない。 来期の組織改編で、自分の所属する部署の予算が半分になり、自身のポジションが「専門職」という名の、実質的な「追い出し部屋リスト」に移されていることを。

上機嫌な凡人に、静かに敗北する

不機嫌なベテランが、人生の後半戦で直面する最も残酷な結末。 それは、「上機嫌な凡人」への、静かで圧倒的な敗北だ。

実力や知識、過去の実績では明らかに自分より下のはずの後輩が、なぜか重要なプロジェクトのリーダーに指名され、経営陣から重用され、社内外の人脈を広げていく。その姿を見て、不機嫌なベテランは「あいつは上への胡麻すりが上手いだけの無能者だ」と吐き捨てる。

これもまた、致命的な勘違いだ。 人は、「一緒にいて気分がいい人間」の周りに集まる。情報が集まり、相談が舞い込み、チャンスが回ってくる。上機嫌であること自体が、他人の才能やリソースをすべて味方に変える、人生後半戦における「最強の武器」なのだ。その小さな累積が、5年後、10年後に、かつての実力差を、文字通り完全に逆転させる。

私が25年間で600冊以上の本を編集し、累計1200万部を売ってきた現場で、最後に生き残ったトップランナーたちに共通していたのは、突出した才能でも、寝る間を惜しむ努力でもなかった。

「一緒に仕事をしていて、とにかく気分がいい」

ただ、それだけだった。不機嫌なベテランは、上機嫌な凡人に静かに負ける。それが出版という世界の、そしておそらく、すべての組織の冷酷なルールだ。

会社の看板を外されたとき、あなたの脳に何が残るか。過去の実績か。プライドか。違う。最後まであなたを社会と繋ぎ留めるのは、あなたの「機嫌の良さ」という名の個人OSだけだ。

静かに不機嫌なベテランとして、誰にも相談されない部屋で朽ち果てるか。上機嫌な個人として、人生を新しく開業するか。その分岐点は、定年でも、リストラでも、役職定年でもない。今日この瞬間の、あなたの「表情」だ。

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