将来的に5人に1人がなると言われている「認知症」。運や遺伝によってなると考える人も多いが、じつは意外な習慣によって、そのリスクを高めてしまうことがわかった。その影響は20代から始まっているとも言う。

その背景にあるのが、「糖」による影響だ。そう指摘するのが、オックスフォード大学の研究員として世界的難病の治療法の発見に貢献し、現在は医師としても活躍する脳と糖の専門家である下村健寿氏。著書 『糖毒脳――いつまでも「冴えた頭」でいるために知っておきたいこと』 で、「糖に毒された脳」を「糖毒脳」と名づけ、糖が認知機能を崩壊させるメカニズム、そして脳を守るための習慣を紹介している。同書から、一部を抜粋・編集し紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

「認知症のリスク」を高める意外な原因

認知症というと「家系の問題」「遺伝だから防げない」と考える人は少なくないが、じつは意外な原因がある。

元オックスフォード大の医学研究者であり、医師としても活躍する「糖と脳」の専門家である下村健寿氏は著書『糖毒脳』で、こう指摘している。

じつは私たちの身近なところに、脳を蝕む「魔の手」が潜んでいます。

それは、日々の食生活に潜む「糖」です。

――『糖毒脳』より引用

糖を摂ると血糖値を下げるためにインスリンが分泌される。

しかし糖の過剰摂取が続くと、やがてインスリンが出づらくなったり、効き目が落ちたりしてしまう。

インスリンは脳内で「学習」や「記憶」を司る脳神経細胞同士の情報伝達をスムーズにしたり、アルツハイマー病の原因となる「アミロイドβ」などによる攻撃から脳神経細胞を守る役割も果たしている。

そのインスリン分泌に異常がおきるため、結果として糖の摂りすぎは認知症リスクを高めてしまうのだ。

認知症になりやすい人の「ランチ」の習慣

そこで気をつけたいのが、「ランチで何を食べるか」だ。

忙しいビジネスパーソンであれば、食事は短時間でとって、少しでも仕事に時間をあてたいと考える人は多いだろう。

そんなときに便利なのが、サッと食べられるサンドウィッチやラーメンなど。

しかし下村氏は、これらの食事は「糖」の観点から考えるとあまり推奨できないと言う。

血糖値の急激な上昇を抑えるには、食べる順序が重要だとお伝えしました。ということは、穀物であるパンや麺と、本来おかずである「具材」を同時に食べることになるこれらの食事は、急激な血糖値の上昇をもたらします。

――『糖毒脳』より引用

そもそも、「急いで食べる」という行為自体が、血糖値の乱れを招き、インスリン分泌の異常につながると指摘する。

急いで食べる「早食い」自体が、急激な血糖値上昇をもたらします。

急激に上昇した血糖は、その後、急激に下降します。いわゆる「血糖スパイク」と呼ばれる現象であり、これが脳の働きを低下させることがわかっています。

――『糖毒脳』より引用

定食など、おかずと主食を別々に食べる食事をランチに選び、時間をかけて食べる。

このようにして、不必要な糖質を摂取しないで済むように工夫する。

それが、認知症のリスクを下げ、いつまでも人生を謳歌するために必要な習慣なのかもしれない。

（本稿は、 『糖毒脳――いつまでも「冴えた頭」でいるために知っておきたいこと』 の内容を引用して作成した記事です）

下村健寿（しもむら・けんじゅ）

福島県立医科大学卒。同大副理事、医学部病態制御薬理医学講座主任教授。現役内科医でもある基礎医学研究者。日本糖尿病学会東北支部学術評議員。日本内科学会認定内科医。医学博士。群馬県前橋市出身。2004年、日本で働いていた大学医学部から、英国オックスフォード大学への就職を試み、執念の就職活動を実らせて成功。オックスフォード大学正式研究員として、世界を代表する生理学者フランセス・アッシュクロフト教授の薫陶を8年間受けた。その間、新生児糖尿病治療法の発見という世界的快挙に貢献。新生児糖尿病の最重症型であるDEND症候群の脳神経症状治療有効例を報告した論文は米国神経学会誌「Neurology」よりEditorial論文に選出された。貢献を認められて2006年と2010年にオックスフォード大学メリット賞を2度受賞。日本帰国後は、新生児糖尿病に加えて肥満・2型糖尿病などの生活習慣病について、インスリン分泌や脳機能の観点から研究している。