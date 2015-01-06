お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダル（41）が5日に放送されたTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。仕事が一時期ゼロになった原因を明かした。

今回はナダル、JO1・河野純喜、「おひなさま」の愛称で知られるモデルの長浜広奈をゲストに横浜関内・中華街エリアの「コスられないグルメ」を探索した。

料理の到着を待つ間のトークで「ナダル軍団」についての話題になり、結成のきっかけは「ナダル軍団オーディションをライブでして」と振り返った。入団の絶対条件としては「俺のことをイジらへん忠誠を誓うやつ」と明かし、共演者たちを笑わせた。

軍団員の忠誠心は非常に高いようで、メンバーであるレインボー・ジャンボたかおがダウンタウンの番組でナダルの暴露を求められた際に「ナダルさんの悪いとこなんて一つもないんで帰ってください」と追い返したといい、ナダルは「全く仕事せぇへんかった」と大笑いした。

これを受け、MCの有田哲平が「イジられたくないんだ?」と尋ねると、ナダルは「ドッキリとかも全部NG出してた時あった」と告白。しかし、これが裏目に出てしまい「仕事ゼロになってもうた」と、需要が完全になくなってしまった苦い経験を自虐的に語った。