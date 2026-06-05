極薄4.98mm！モバイルバッテリー「SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K」体験レポ
モバイルバッテリーは今や、“持っていて当たり前”の存在だ。しかしその一方で、「重い」「かさばる」「出力が足りない」といった小さな不満は、いまだに解消されていない。ここで紹介するCIOの新製品「SMARTCOBY SLIM Pro8K」は、そうした日常のストレスに正面から向き合い、“ちょうどいい最適解”を提示する一台だった。
■手に取った瞬間にわかる“薄さ”のインパクト
今回体験したのは、株式会社CIOの新製品「SMARTCOBY SLIM Pro8K」だ。
まず驚かされるのは、その薄さである。厚さ約11mmという設計は、従来のモバイルバッテリーにありがちな“かさばり”をほぼ感じさせない。ポケットや小さなバッグにも自然に収まり、持ち運びのストレスが一気に軽減される印象だ。
一般的に、容量や出力を優先するとサイズや重量は犠牲になりがちだが、本製品は8000mAhという実用容量と薄型設計を両立している点が特徴だ。
本製品はパススルー充電に対応しており、スマートフォンを充電しながら本体バッテリーも同時に充電できる。さらに、本体が満充電になると自動的にデバイス充電専用の直流回路へ切り替わるため、バッテリーセルへの負荷を軽減し、劣化を抑える設計となっている。こうした細部への配慮は、毎日安心して使えるモバイルバッテリーとしての価値を高めている。
■気になる充電時間をチェック
手持ちの「iPhone 17 Pro Max」のバッテリーをほぼゼロの状態にして、充電検証を行った。充電を開始すると、最初のうちは急速に充電されるが、その後はゆっくりと充電されることが確認できた。
本製品は、日常の通勤・通学から出張、旅行まで幅広いシーンで活躍するモバイルバッテリーだ。薄型で洗練されたデザインを採用しながら、Qi2対応のワイヤレス充電やパススルー充電など、利便性の高い機能を備えている点が魅力である。持ち運びやすさと充電性能を高いレベルで両立しており、スマートフォンを快適に使いたいユーザーにとって頼もしい存在となりそうだ。
■世界最薄クラスのモバイルバッテリー「SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K」
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一般的に、容量や出力を優先するとサイズや重量は犠牲になりがちだが、本製品は8000mAhという実用容量と薄型設計を両立している点が特徴だ。
本製品はパススルー充電に対応しており、スマートフォンを充電しながら本体バッテリーも同時に充電できる。さらに、本体が満充電になると自動的にデバイス充電専用の直流回路へ切り替わるため、バッテリーセルへの負荷を軽減し、劣化を抑える設計となっている。こうした細部への配慮は、毎日安心して使えるモバイルバッテリーとしての価値を高めている。
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