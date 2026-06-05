YOASOBI新作EP『THE BOOK for,』収録曲＆店舗別購入者特典の絵柄公開！初の北米ツアーのキービジュアルも解禁
YOASOBIが、6月26日にリリースする4th EP『THE BOOK for,』の収録曲内容と、CD購入者限定の店舗別購入者特典の絵柄を発表。さらに、8月より開催される初の北米ツアー『YOASOBI NORTH AMERICA TOUR 2026 “NEVER ENDING STORIES”』のツアーキービジュアルが公開された。
■YOASOBIは『THE BOOK for,』をもって“THE BOOK”シリーズを締めくくることを発表
4th EP『THE BOOK for,』は、過去3作品を上回るボリュームとなる全12曲が収録された1枚組CDに、シリーズお馴染みの特製バインダーが付属する仕様。数量限定・完全生産限定盤として発売される。
最新曲となる『オーバーウォッチ』コラボレーション楽曲として書き下ろされた「オリオン」を筆頭に、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』オープニングテーマ「アドレナ」、エンディングテーマ「BABY」や、アニメ『〈物語〉シリーズオフ&モンスターシーズン』主題歌「UNDEAD」、 PlayStation(R) 30周年記念プロジェクト『Project: MEMORY CARD』楽曲「PLAYERS」、映画『ふれる。』主題歌「モノトーン」、 TVアニメ『ウィッチウォッチ』オープニングテーマ「Watch me!」、 『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』インスパイアソング「Biri-Biri」、リクルート TVCM「わからないまま、それでも」篇 TVCMソング「New me」、 NHK『YOASOBI18祭』テーマソング「HEART BEAT」、 『NHKスポーツテーマ2024』として書き下ろした「舞台に立って」、そして初のTVドラマ主題歌、そして初のAyase歌唱でも話題を呼んだ、フジテレビ系 水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』主題歌「劇上」といった12曲を収録。
CDには、10月よりスタートする『YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027』のチケット先行抽選受付シリアルナンバーも封入される。
さらに、CD購入者限定の店舗別購入者特典の絵柄も解禁。収録各楽曲のMV、ジャケット写真などのクリエイターによる描き下ろしイラストも含む、豪華ラインナップの「特製バインダー用オリジナルインデックス」全12種となっている。
またYOASOBIは、あらたなクリエイティブの創造に向け、本作『THE BOOK for,』をもって、結成時より続いてきた“THE BOOK”シリーズを締めくくることを発表。シリーズ4作目の“4（フォー）”と“for”を掛け合わせたタイトル『THE BOOK for,』には“この作品を受け取るすべての人へ”という想いが込められ、タイトルの最後に添えられた“,”には、その先へ続いていくYOASOBIの物語が表現されている。
8月より開催される初の北米ツアー『YOASOBI NORTH AMERICA TOUR 2026 “NEVER ENDING STORIES”』のツアーキービジュアルは、Ayase、ikuraのポートレートを大胆に使った印象的なビジュアルとなっている。
メイン写真：『YOASOBI NORTH AMERICA TOUR 2026 “NEVER ENDING STORIES”』ツアーキービジュアル
■リリース情報
2026.06.26 ON SALE
EP『THE BOOK for,』
＜収録曲＞
1. オリオン（『オーバーウォッチ』コラボレーション楽曲）
2. アドレナ（TVアニメ『花ざかりの君たちへ』オープニングテーマ）
3. UNDEAD（アニメ『〈物語〉シリーズオフ&モンスターシーズン』主題歌）
4. PLAYERS（PlayStation(R)30周年記念プロジェクト「Project: MEMORY CARD」楽曲）
5. モノトーン（映画『ふれる。』主題歌）
6. BABY（TVアニメ『花ざかりの君たちへ』エンディングテーマ）
7. Watch me!（TVアニメ『ウィッチウォッチ』オープニングテーマ）
8. Biri-Biri（『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』インスパイアソング）
9. New me（リクルート TVCM「わからないまま、それでも」篇 TVCMソング）
10. HEART BEAT（NHK『YOASOBI18祭 テーマソング』 ）
11. 舞台に立って（『 NHKスポーツテーマ2024 』 ）
12. 劇上（フジテレビ系 水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』主題歌）
2026.06.26 ON SALE
DIGITAL EP『THE BOOK for,』
2026.06.26 ON SALE
ANALOG『THE BOOK for, OVERWATCH EDITION [US EXCLUSIVE]』
※海外限定
2026.06.26 ON SALE
ANALOG『THE BOOK for, YOASOBI ART EDITION』
※海外限定
■関連リンク
YOASOBI OFFICIAL SITE
https://www.yoasobi-music.jp/