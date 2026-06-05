YOASOBI新作EP『THE BOOK for,』収録曲＆店舗別購入者特典の絵柄公開！初の北米ツアーのキービジュアルも解禁

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YOASOBIが、6月26日にリリースする4th EP『THE BOOK for,』の収録曲内容と、CD購入者限定の店舗別購入者特典の絵柄を発表。さらに、8月より開催される初の北米ツアー『YOASOBI NORTH AMERICA TOUR 2026 “NEVER ENDING STORIES”』のツアーキービジュアルが公開された。

■YOASOBIは『THE BOOK for,』をもって“THE BOOK”シリーズを締めくくることを発表

4th EP『THE BOOK for,』は、過去3作品を上回るボリュームとなる全12曲が収録された1枚組CDに、シリーズお馴染みの特製バインダーが付属する仕様。数量限定・完全生産限定盤として発売される。

最新曲となる『オーバーウォッチ』コラボレーション楽曲として書き下ろされた「オリオン」を筆頭に、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』オープニングテーマ「アドレナ」、エンディングテーマ「BABY」や、アニメ『〈物語〉シリーズオフ&モンスターシーズン』主題歌「UNDEAD」、 PlayStation(R) 30周年記念プロジェクト『Project: MEMORY CARD』楽曲「PLAYERS」、映画『ふれる。』主題歌「モノトーン」、 TVアニメ『ウィッチウォッチ』オープニングテーマ「Watch me!」、 『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』インスパイアソング「Biri-Biri」、リクルート TVCM「わからないまま、それでも」篇 TVCMソング「New me」、 NHK『YOASOBI18祭』テーマソング「HEART BEAT」、 『NHKスポーツテーマ2024』として書き下ろした「舞台に立って」、そして初のTVドラマ主題歌、そして初のAyase歌唱でも話題を呼んだ、フジテレビ系 水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』主題歌「劇上」といった12曲を収録。

CDには、10月よりスタートする『YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027』のチケット先行抽選受付シリアルナンバーも封入される。

さらに、CD購入者限定の店舗別購入者特典の絵柄も解禁。収録各楽曲のMV、ジャケット写真などのクリエイターによる描き下ろしイラストも含む、豪華ラインナップの「特製バインダー用オリジナルインデックス」全12種となっている。

またYOASOBIは、あらたなクリエイティブの創造に向け、本作『THE BOOK for,』をもって、結成時より続いてきた“THE BOOK”シリーズを締めくくることを発表。シリーズ4作目の“4（フォー）”と“for”を掛け合わせたタイトル『THE BOOK for,』には“この作品を受け取るすべての人へ”という想いが込められ、タイトルの最後に添えられた“,”には、その先へ続いていくYOASOBIの物語が表現されている。

8月より開催される初の北米ツアー『YOASOBI NORTH AMERICA TOUR 2026 “NEVER ENDING STORIES”』のツアーキービジュアルは、Ayase、ikuraのポートレートを大胆に使った印象的なビジュアルとなっている。

メイン写真：『YOASOBI NORTH AMERICA TOUR 2026 “NEVER ENDING STORIES”』ツアーキービジュアル

■リリース情報

2026.06.26 ON SALE

EP『THE BOOK for,』

＜収録曲＞

1. オリオン（『オーバーウォッチ』コラボレーション楽曲）

2. アドレナ（TVアニメ『花ざかりの君たちへ』オープニングテーマ）

3. UNDEAD（アニメ『〈物語〉シリーズオフ&モンスターシーズン』主題歌）

4. PLAYERS（PlayStation(R)30周年記念プロジェクト「Project: MEMORY CARD」楽曲）

5. モノトーン（映画『ふれる。』主題歌）

6. BABY（TVアニメ『花ざかりの君たちへ』エンディングテーマ）

7. Watch me!（TVアニメ『ウィッチウォッチ』オープニングテーマ）

8. Biri-Biri（『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』インスパイアソング）

9. New me（リクルート TVCM「わからないまま、それでも」篇 TVCMソング）

10. HEART BEAT（NHK『YOASOBI18祭 テーマソング』 ）

11. 舞台に立って（『 NHKスポーツテーマ2024 』 ）

12. 劇上（フジテレビ系 水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』主題歌）

2026.06.26 ON SALE

DIGITAL EP『THE BOOK for,』

2026.06.26 ON SALE

ANALOG『THE BOOK for, OVERWATCH EDITION [US EXCLUSIVE]』

※海外限定

2026.06.26 ON SALE

ANALOG『THE BOOK for, YOASOBI ART EDITION』

※海外限定

■関連リンク

YOASOBI OFFICIAL SITE

https://www.yoasobi-music.jp/