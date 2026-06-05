【お悩み相談連載：さらば青春の光・東ブクロの『こわいもんなし』】「オナニーを禁じるなんてもったいない。いつまでできるかわからんのだから」

酸いも甘いも噛み分けた孤高のお笑い芸人・東ブクロ（さらば青春の光）のお悩み相談連載「東ブクロの『こわいもんなし』」。

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【画像】東ブクロ氏のスリッピーなまなざし

■どこまでいっても自分の手

【お悩みNo.193】ブクロさんはオナ禁にチャレンジしたことはありますか？ もしあったらどんな効果があったかも教えてください。【PN：壁殴りマシーン・30代・男性・営業】

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――オナ禁ってしたことあります？

やろうと思ったことありますよ。それこそ1週間後にめっちゃいいコンパの誘いがあって、そこまで禁欲して臨んだら、「絶対に今日持って帰ろう」って思いになれるかなと思って。

――結果はどうでしたか？

禁欲5日目あたりになんだか我慢できなくなってきて、「もし持って帰られなかったらどうしよう」と思って、保険の意味もあって前日にしてしまいました。

でも、がっつかなくて、余裕があるように映ったんじゃないかなって思うんです。

――直前のオナニーで大人の余裕を演出。

その上、5日間溜めてたからオナニーも気持ちよかったですね。

――それが人生最高オナニー。

でもどうなんやろな。あのオナニーはよかったななんて思わないですよ。セックスならまだしも、オナニーは記憶に残らない。だってあくまでも処理ですから。

――オナニーに序列はない。

おかずの良し悪しはあるかもしれないですけど、どこまでいっても自分の手やからね。

――手を縛って鬱血させたり、あるいは氷水冷やすと手の感覚がなくなり他人にしてもらってる感覚を味わえるそうです。

逆手は試しましたけど別によくないですよ。そこまでするならエッチしようとしますね。

――したくてもできない人がいるんです。世の中には。

そうね。だったらオナニーもね。できるうちにしておいた方がいいです。最近はほとんどしてへんなと思う時もある。これも老いなんだろな。オナニーを禁じるなんてもったいないです。いつまでできるかわからんのだから。

【戦いが熾烈なところに行く必要はない】

【お悩みNo.194】エロ産業に進出しないんですか？【PN：すけべぃ・20代・男性・大学生】

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――最近いつセックスしました？

3日前ですかね。馴染みの子です。

――ブクロさんがエッチなお店をやったらいいのに、というオーダーです。

ピンサロとかですかね。それをやったら芸能人としてはあかんなと思いますね。こう見えてもイメージが売りなんで、テレビから声がかからなくなると思います。

――スナックとかやってる方は多いですよね。

そうね。風俗店になると、夜の匂いが出すぎるのかな。

――どこらへんまでだったらセックス産業に介入できます？

森田はAV撮ってるし、アダルトグッズも一回話があったけどな。

――ブクロさんのチンコの型を取ってディルドを作ったり？

それはもう完全にアウトというかグロいですよね。買う人はいるかもしれないけど、やりすぎは違うんですよ。

――ちょっとロマンチストなところがありますもんね。

なんというか、僕たちの仕事って、ダイレクトにエロに直結したらあかん気がするんですよね。それやったらコンパの場を設けますよっていうのはどうでしょう。

――「コンパサルティング」ですね。

あくまでも僕が用意しますけど、僕も本気で口説きに行きますよっていうコンパです。お金を払って参加してもらってるところ申し訳ないけど、行けると思ったら自分もガンガン行くからなというスタンスです。出会いの場は与えるけど、自分にとっても出会いの場と思ってるからなみたいな。

――俳優やアスリート、各界のイケメンたちが来たとしてそこに勝てる自信はある？

その手練れたちが行きたいなって思ってる女の子は避けますよね。

――その子が一番可愛くて、ブクロさんの好みでも。

それはもう譲るんですよ。だって、目的はあくまでワンナイトですから、可能性が高い方にいかないと。

――セックス至上主義としては可能性が高い方が可愛い。

そうですそうです。この子もええ子やんっていうところをすぐに探します。まずそこの見極めですよね。

一人だけ可愛い子がいたら、残りの子達は「今日はどうせあの子がモテるよね」って思ってる。きっと私は引き立て役だと思ってしまってるんですよ。そういう子こそが狙い目。戦いが熾烈なところに行く必要はないんです。

――孫氏の兵法に載ってそうです。

あくまで女の子を均等に持ち上げようとするんですよ。みんな同じ土俵で戦ってるんだよって。話を振るときも、絶対均等にしないといけない。その中で狙ってる子にだんだん時間をさいていく。

一人だけを贔屓している姿は絶対に見られたらいけない。みんな平等なんだけど、その中で自分のことを気にかけてくれてるなと思わせるんです。

――となると、コンパは頭抜けて可愛い子を一人配置した方が戦いやすい。

そうです。最初から引き立て役を狙うっていう作戦に切り替えておく。お酒を飲むとだんだん可愛く見えてきますしね。

――DAN DAN心魅かれていく。

どんどんいいとこを探して、どんどん抱く準備を整える。顔に自信がない子だったら、内面を褒める。気遣いに感謝する。「習い事いっぱいやってたんだ」と過去の努力を褒める。仕事を頑張っている今を褒める。

――確かに言われたらうれしいですね。

褒められてる女の子もそうですし、僕もそうやって相手のいいところを探して、抱く準備を整えていくんです。コンサルのお仕事、いけますかね。

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●東ブクロ

1985年10月6日生まれ 大阪府茨木市出身

〇2008年に現在の相方である森田哲矢とお笑いコンビ『さらば青春の光』を結成。2017年に本名の東口宜隆から現在の芸名である東ブクロに改名した。芸能界を代表するプレイボーイとしても知られており、スキャンダルも含め多くの浮き名を流してきた。

公式YouTubeチャンネル『さらば青春の光Official

取材・文・撮影／キンマサタカ