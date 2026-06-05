北海道千歳市で女性が包丁で刺され死亡した事件で、知人とみられるインドネシア国籍の男が逮捕されました。



事件の一部始終を目撃した人が緊迫の瞬間を語りました。



閑静な住宅街が、救急車やパトカーのライトで赤く照らされています。



担架で運ばれる人の姿も確認できます。



（目撃者）「女性が横たわっていて、警察官に（腹のあたりを）押さえられて、『大丈夫ですからね』『頑張ってください』と言っていた」

殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、インドネシア国籍のマハムディ・アグン・ラクサナ・アジ容疑者です。



容疑者は６月４日午後９時すぎ、千歳市信濃１丁目の歩道で、知人とみられるスリ・ラハユさんの腹を包丁で刺し、殺害しようとした疑いです。



ラハユさんには複数回刺された傷があり、その後、死亡が確認されました。



駆け付けた警察官やラハユさんの知人男性もけがをしましたが、命に別条はありません。



（山岡記者）「事件があった現場には今も規制線がはられています。さらに血痕のようなものが残されています」

最初の通報は４日午後９時すぎ、「階段から人が落ちた」という１１０番でした。



（目撃者）「女の人の泣き声と男の人がすごく怒鳴っているのが聞こえた。そしたら『ドン』と変な音がして。そこからが始まり」



駆け付けた人は、女性の上に男性が馬乗りになっているのを目撃したといいます。



（目撃者）「男性が覆いかぶさる感じで、なにか持っていてキラッとしてものが見えた。上からまた刺そうとしている感じ。そこにちょうど『おいお前』と警察官が突進して止めていた」



（山岡記者）「馬乗りになった後、女性は？」



（目撃者）「全然動かなかった」



（松田カメラマン）「現場のアパート前では警察官が遺留品などを詳しく調べています。中には刃物のようなものもみられます」



警察は現場から凶器とみられる包丁２本を押収しました。



容疑者は調べに対し「殺そうと思って刺しました」と容疑を認めていて、警察が動機などを調べています。