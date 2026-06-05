気象庁は6月1日、春(3月〜5月)の天候まとめを発表しました。春の平均気温は全国的に高く、西日本を中心に記録的な暖かさになりました。さて、今年の夏も厳しい暑さになるのでしょうか?

【3月〜5月の気温まとめ】西日本では春としては1位タイの暖かさに

気象庁は6月1日、2026年の春(3月〜5月)の天候まとめを発表しました。

日本付近では、3月前半や4月下旬から5月前半にかけて寒気の影響を受けた時期がありましたが、そのほかの期間は暖かい空気に覆われやすかったため、春の平均気温は全国的にかなり高くなりました。

西日本では、春の平均気温平年差は+1.4℃となり、1946年の統計開始以降、春として1位タイの高温となりました。

また、地球温暖化等の長期的な気候変動の監視に用いる15地点の観測値による日本の春の平均気温(※)の基準値からの偏差は+1.54℃で、2023年の+1.59℃に次いで、統計を開始した1898年以降の春として2位の高温でした。





(※)観測データの均質性が長期間確保でき、かつ都市化等による環境の変化が比較的小さい地点から、地域的に偏りなく分布するように選定した 15 地点(網走、根室、寿都、山形、石巻、 伏木、飯田、銚子、境、浜田、彦根、宮崎、多度津、名瀬、石垣島)の気象台等の観測値を用いた統計

【3月〜5月の天気まとめ】日照時間は全国的に多く、降水量は平年並み

春の日照時間は、移動性高気圧に覆われやすかった東日本日本海側でかなり多く、北・西日本日本海側、北・東日本太平洋側、沖縄・奄美で多くなりました。



春の降水量は、低気圧の影響を受けやすい時期と受けにくい時期があったため、全国的に平年並みでした。

【今年の夏の天候予想】6月〜8月も全国的に高温 梅雨から熱中症に警戒

気象庁が5月19日に発表した最新の3か月予報によりますと、6月から8月にかけての気温は、全国的に「平年より高い」見込みです。

夏本番の暑さを迎える前から、体に堪える暑さとなりそうです。梅雨入りすると、湿度が高い中での高温となり、熱中症の危険が大きくなります。こまめな水分補給や適切なエアコンの使用などを心がけてください。



天候は平年とほぼ同様で、6月から8月にかけての降水量は、全国的に「ほぼ平年並み」の予想です。

特に、梅雨の末期には、梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んで、大雨となることがあります。雨どいや側溝の掃除をして水はけをよくしておくなどの準備をしておいてください。また、ハザードマップで自宅の近くの危険な場所や避難場所を確認したり、非常用持ち出し袋を用意したりして、大雨への備えを進めておきましょう。