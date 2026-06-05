フォロワー0・顔出しなしで副業・スモビジ。無名の会社員がSNSを使って「月10万円」を稼ぎ出す仕組み
「SNSで稼ぐには、実名で顔を出し、影響力のあるインフルエンサーになるしかない」――そんなハードルに尻込みする会社員に、朗報をもたらす人物がいる。自身のスモールビジネスを1年で2.1億円で事業売却へと導いた大野克也氏だ。著名かどうかは関係なく、顔出しなしの匿名でも稼ぐことは十分に可能だと同氏は語る。
本稿では、フォロワー数に頼らずに稼ぐSNS活用術を徹底解説。成功アカウントの構造を分析して応用する戦略から、等身大の知識を利益に変えるマネタイズ導線の設計、形成この記事を読んだ直後に踏み出すべき最初の一歩を語っていただきました。全4回の第4回。
「実名・顔出しのインフルエンサー」でなくてもSNSで稼ぐには。匿名でも確実に選ばれる“見せ方”の正体
SNSを使って副業を始めようとする時、「ある程度名前が知られていて、顔出しをしていないと商品は売れないのではないか」と思い込んでいる方がたくさんいます。しかし、ビジネスの成功において「著名であるかどうか」は、実はあまり関係がないと私は考えています。
私が見ている事例の中に、婚活という切り口で発信しているSNSアカウントがあります。この方は一切顔出しをしていないにもかかわらず、フォロワーが5万人以上おり、コンサルティングなどの販売でしっかりと売上を立てていると推測できます。
つまり、SNSでの集客は、自分自身の知識や経験をどういう切り口で届けるかという「見せ方の問題」に尽きます。顔や本名を出さなくても、特定の悩みを抱えている人に対して「自分はこういう知識がありますよ」という見せ方さえ工夫できれば、SNSで稼ぐことは可能です。
---
SNS運営で直面する壁。多くの人が発信を始める前に陥る「リサーチの盲点」
無名で顔出しをしない状態からSNSを伸ばすにはどうすればいいのか。私自身がXの運用で実践しているのが、すでにうまくいっている成功アカウントの構造を分析して応用していく手法です。
具体的には、競合アカウントや類似アカウント、あるいは他業界で上手な見せ方をしている人を徹底的に分析します。「この見せ方はいい」「この投稿はブックマークされるだろうな」というものを分析し、なぜ刺さっているのか、なぜ拡散されているのかを調べながら、自分なりのブックマークリストを作ってひたすら研究します。
最初から独自の企画をひねり出そうと悩む必要はありません。まずは成功している先駆者の投稿の構造や型を参考にしてみる。そこから「これは反応が伸びる」「これはコンバージョン（成約）しない」と細かな反応を見ながら、徐々に自分独自の切り口へと改善していくのが、最も確実なマーケティングのアプローチです。