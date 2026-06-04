敵地ダイヤモンドバックス戦で今季10度目のマウンド

【MLB】ドジャース 7ー0 Dバックス（日本時間4日・アリゾナ）

ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼指名打者」で今季6度目の二刀流出場。6回を投げて被安打2、6奪三振1四球無失点の投球で6勝目をマークした。打っては4打数3安打2四球の活躍だった。

相手先発ギャレンと対戦した初回の第1打席では、3球目のフォーシームを捉えて二塁手のグラブをはじき、内野安打とした。107.8マイル（約173.4キロ）これで19試合連続出塁、7試合連続安打となった。

その裏のマウンドではこの日最速となる99.8マイル（約160.6キロ）を計測するなど、内野ゴロ3本で3者凡退。2回はアレナド、スミスを空振り三振に仕留めて3人で終えた。

3回先頭の第2打席では四球で出塁。その後フリーマンの適時打でホームを踏んだ。その裏の投球でも3者凡退で終えたが、右手中指付近から出血が見られ、指をなめるなどしきりに気にする様子が見られた。

4回の第3打席でも四球で出塁。マウンドでは2死からモレノにこの日初の被安打となる右翼線二塁打を許したが、アレナドを三ゴロに仕留めた。

5回は2三振を奪って3人でピシャリ。6回1死一塁の第4打席では右前打を放ち、これで4戦連続のマルチ安打。この時点で打率は.300となった。6回には1死から四球と安打で一、二塁のピンチを招くも、キャロルを併殺打に打ち取ってガッツボーズを見せた。

7回2死一、三塁の第5打席では空振り三振。その裏のマウンドにはあがらず、降板となった。防御率は0.74に良化。規定投球回には1イニング届かなかった。9回1死一、二塁の第6打席では右前打を放ち、1試合3安打とした。打率は.301に上昇した。

チームは2連勝。4日（同5日）の4連戦カード最終戦では大谷はスタメンから外す予定であることを試合前にロバーツ監督が明かしている。（Full-Count編集部）