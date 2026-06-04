大久保佳代子、芸能人パワーで“顔パス”狙うも玉砕 「逆に恥ずかしいな！」猛ツッコミ
お笑いコンビ・オアシズの大久保佳代子（55）が、3日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜〜インターナショナル〜』（後9：00）にゲストとして出演。新幹線の切符をめぐる切ないプライベートの失敗談を明かし、スタジオを大いに盛り上げた。
【写真】大久保佳代子、32年前との比較写真
今回は「世界から見た日本ってどんな国？大激論SP」と題し、海外と日本の文化の違いをテーマにトークを展開した。その中で、「日本のルールを守る文化は素晴らしい」という流れから、トークは“新幹線のチケットを紛失した際、頑なに買い直さなければならない厳格さ”の話題へ。
すると大久保が「まさに同じ経験がある」と挙手。当時はプライベートだったため、マスクと帽子を着用して変装していたという。しかし、チケット紛失が発覚し絶体絶命となった大久保は、身につけていたマスクと帽子をわざわざ外し、「大久保佳代子と言うんですけど（買い直さないとダメですか？）」と、芸能人パワーを使った“顔パス”交渉を試みたと明かした。
渾身のアピールも虚しく、駅員からは「ごめんなさいね、ルールなので」と、きわめて冷静に一蹴されたことを告白。大久保のまさかの行動にスタジオは大盛り上がりとなり、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也からは「逆に恥ずかしいな！」と鋭いツッコミが炸裂。スタジオは終始大きな笑いに包まれていた。
【写真】大久保佳代子、32年前との比較写真
今回は「世界から見た日本ってどんな国？大激論SP」と題し、海外と日本の文化の違いをテーマにトークを展開した。その中で、「日本のルールを守る文化は素晴らしい」という流れから、トークは“新幹線のチケットを紛失した際、頑なに買い直さなければならない厳格さ”の話題へ。
渾身のアピールも虚しく、駅員からは「ごめんなさいね、ルールなので」と、きわめて冷静に一蹴されたことを告白。大久保のまさかの行動にスタジオは大盛り上がりとなり、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也からは「逆に恥ずかしいな！」と鋭いツッコミが炸裂。スタジオは終始大きな笑いに包まれていた。