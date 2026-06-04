捕手に必要な「脳内リズム」と足首＆股関節の柔らかさ

野球において「最もリズム感が必要なポジションはどこか」と問われれば、多くの人は俊敏なステップが求められる内野手や、投球テンポが鍵を握る投手を思い浮かべるかもしれない。しかし、一般社団法人スポーツリズムトレーニング協会（略称STAR）のマスタートレーナーを務める関元崇志さんは、「一番リズム感が必要なのは、間違いなくキャッチャーです」と言い切る。捕手に必要な“脳内リズム”や「最高のセルフケア」について語ってもらった。

関元さんは、甲斐拓也捕手（巨人）ら一流プロへの指導実績を持つ。捕手こそリズミカルであるべきだと主張するのには、明確な理由がある。

まずは、投手がストライクゾーンの四角をめがけ、あらゆる緩急をつけて投じてくる直球や変化球を受け止めなければならないこと。さらに、捕球後は投手への返球のほかに、盗塁阻止や牽制のため、瞬時に立ち上がって一、二、三塁へ送球。時には防具を装着したままフライを追いかけたりと、これほど多様な動きを要求されるポジションは他にないからだ。

だが、捕手が他の野手と決定的に異なるのは「動き続けてはいけない」という点だ。

「キャッチャーが大きくリズムを取り過ぎると、ピッチャーからしたら投げにくいんです。だから、体ではなく、頭の中でどれだけリズムを作れるかという『脳内リズム』が非常に重要になります。まずは中腰の姿勢で、両膝を交互に前へ出しながら大きくリズムを刻ませます。そこから引き算の要領で少しずつ動きを削っていき、最終的には脳の中でリズムを取っていく。これができるかどうかで、力量はガラリと変わります」

この“脳内ビート”は、際どいコースをストライクに見せるフレーミング技術にも直結するという。直球や鋭い変化球に対し、ミットと衝突するように捕る捕手は、球速に合わせた「間（ま）」が取れず、捕る→ストライクゾーンへと動かす、という「2拍の捕球」になってしまう。体内に細かなビートがあれば、どんな軌道のボールに対しても衝突せず、ストライクゾーンへと吸い付くような「1拍の捕球」が可能になる。

今の子どもたちは「和式トイレの経験がほとんどない」

一方で関元さんは、前かがみで構えが浅い「腰高のキャッチャー」が増えていることに危機感を募らせている。

「今の子どもたちは足首や股関節が硬いです。中腰で骨盤にうまく体重が乗れていない捕手は、膝や足首、そしてふくらはぎに過度な負担がかかります。プロの世界でも、ふくらはぎの肉離れは選手生命に関わる大怪我になりかねません」

捕手を志す子どもたちに推奨するセルフケアがある。それが「和式トイレ」の姿勢だ。

「今の子どもたちは和式トイレの経験がほとんどありません。足の裏をベタッと地面につけた状態で深くしゃがみ込む動作が日常から消えてしまったんです。和式トイレの姿勢をとるだけでも、股関節や足首の柔軟性を養い、骨盤を立てる最高のトレーニングになります」

捕手は守備中のほとんどを、中腰という特殊な姿勢でゲーム全体をコントロールしなければならない。体内に刻み込むビートと、日々の地道な“しゃがみ込み”こそが、鉄壁の守備力と選手生命を支える基礎となる。（内田勝治 / Katsuharu Uchida）