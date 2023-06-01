布袋寅泰が、＜HOTEI the LIVE 2026 “45th Celebration GIGS” STAY WILD TOUR＞の開催を発表した。

これまで積み重ねてきたキャリアへの感謝と、その先の未来へ向かう意志を込め、45周年のテーマとして掲げられたのが“Celebration”。45周年は単なるアニバーサリーではなく、布袋とともに歩んできたオーディエンス、支えてきた仲間、そして関わってきたすべての人々への感謝と祝福を込めた、“音楽と歓喜に包まれるCelebration Year”だという。

その幕開けとなったのが、2026年1月31日・2月1日に東京・京王アリーナTOKYOにて開催された＜HOTEI 45th CELEBRATION GIGS＞では、45年の軌跡と“最新のHOTEI”が交差する特別な公演を開催した。そして、“Celebration”の想いを全国へ届けるツアーとして、9月5日・6日の群馬・高崎芸術劇場 大劇場の2デイズを皮切りに、全国21カ所27公演を巡る＜HOTEI the LIVE 2026 “45th Celebration GIGS” STAY WILD TOUR＞が開催される。

6月12日18時より6月21日23時59分まで、オフィシャルファンクラブ「beat crazy」にてチケット先行受付を実施する。6月14日までの入会で申し込みが可能となる。

◾️＜HOTEI the LIVE 2026 “45th Celebration GIGS” STAY WILD TOUR＞

2026年

9月5日(土) 高崎芸術劇場 大劇場 (群馬)

9月6日(日) 高崎芸術劇場 大劇場 (群馬)

9月13日(日) 札幌文化芸術劇場 hitaru (北海道)

9月19日(土) 本多の森 北電ホール (石川)

9月22日(火・休) 仙台サンプラザホール (宮城)

9月23日(水・祝) 仙台サンプラザホール (宮城)

9月26日(土) 新潟県民会館 大ホール (新潟)

9月27日(日) サントミューゼ (上田市交流文化芸術センター) 大ホール (長野)

10月3日(土) 周南市文化会館 (山口)

10月4日(日) ミズ ウェルビー ホール (佐賀市文化会館) 大ホール (佐賀)

10月10日(土) ロームシアター京都 メインホール (京都)

10月11日(日) ロームシアター京都 メインホール (京都)

10月16日(金) 大宮ソニックシティ 大ホール (埼玉)

10月17日(土) 大宮ソニックシティ 大ホール (埼玉)

10月24日(土) 愛知県芸術劇場 大ホール (愛知)

10月25日(日) 愛知県芸術劇場 大ホール (愛知)

11月3日(火・祝) 熊本城ホール メインホール (熊本)

11月5日(木) 南海浪切ホール 大ホール (大阪)

11月8日(日) レクザムホール (香川県県民ホール) 大ホール (香川)

11月14日(土) SGCホール有明 (東京)

11月15日(日) よこすか芸術劇場 大劇場 (神奈川)

11月22日(日) 福岡サンパレス ホテル＆ホール (福岡)

11月23日(月・祝) 福岡サンパレス ホテル＆ホール (福岡)

11月28日(土) やまぎん県民ホール (山形県総合文化芸術館) (山形)

11月29日(日) 盛岡市民文化ホール 大ホール (岩手)

12月5日(土) 倉敷市民会館 (岡山)

12月6日(日) 上野学園ホール (広島) ▼チケット料金

全席指定 \11,000（税込）

※3歳未満入場不可（3歳以上有料）

※お子様の会場における安全責任は、同行保護者に負っていただきます。 ▼beat crazy先行（抽選）受付期間

6月12日（金）18:00〜6月21日（日）23:59

※beat crazy入会締切: 6月14日（日）まで ツアー詳細：https://jp.hotei.com/special/staywildtour/