¥¦¥¤¥¹¥ーÂ¤¤ê¹¤¬¤ë¡¡ÆüËÜ»º¤ÏÀ¤³¦¤ÇÁèÃ¥Àï¤Ë¡Ä²Á³Ê¤Î¹âÆÂ³¤¯¡¡À¤³¦¤ËÄ©¤à¼òÂ¢¤Î¿·¤¿¤Ê°ì¼ê
ÆüËÜ¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¤¬À¤³¦Åª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÂçÊ¬¸©Æâ¤Ç¥¦¥¤¥¹¥ーÂ¤¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤ÆÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô¤Ë¤Ï¡Ö¥Ë¥Ã¥«¥¦¥ð¥¹¥ー¶å½£¹©¾ì¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1999Ç¯¤ËÊÄº¿¡£°Ê¹ß¡¢¸©Æâ¤Ç¤Î¥¦¥¤¥¹¥ーÂ¤¤ê¤Ï´°Á´¤ËÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÊ¬¤ÎË¤«¤ÊÉ÷ÅÚ¤ò³è¤«¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¦¥¤¥¹¥ーÂ¤¤ê¹¤¬¤ë¡¡ÆüËÜ»º¤ÏÀ¤³¦¤ÇÁèÃ¥Àï¤Ë¡Ä²Á³Ê¤Î¹âÆÂ³¤¯¡¡À¤³¦¤ËÄ©¤à¼òÂ¢¤Î¿·¤¿¤Ê°ì¼ê
À¤³¦¤¬Ç§¤á¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È
ÂçÊ¬¸©ÃÝÅÄ»Ôµ×½»Ä®¡£Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡Öµ×½»¾øÎ¯½ê¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃùÂ¢¸Ë¤Ë820～830ËÜ¤â¤ÎÃ®¤¬ÀÅ¤«¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾øÎ±½ê¤ò2021Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÏ·ÊÞ¼ò²°4ÂåÌÜ¡¦±§¸ÍÅÄ¾Í¼«¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
µ×½»¾øÎ¯½ê ±§¸ÍÅÄ¾Í¼«¼ÒÄ¹¡§
¡ÖÌ£¤ï¤¤¤ÎÉý¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤â¤¢¤ê¡¢¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òµ×½»¤Ç¤ä¤ì¤ì¤Ð¡¢Ì¤Íè¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
µ×½»¾øÎ¯½ê¤Ç¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢1¤«½ê¤ÇÂçÇþÇþ²ê¤Î¤ß¤ò»È¤¤¡¢Ã®¤Ç3Ç¯°Ê¾å½ÏÀ®¤µ¤»¤ë¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¡×¤Ç¤¹¡£ÅÁÅýÅª¤ÊÀ½Ë¡¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÌÚÀ½¤ÎÈ¯¹ÚÁå¤äËÜ¾ì¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤«¤éÆ³Æþ¤·¤¿ÀßÈ÷¤ò»È¤¤¡¢Ç¯´ÖÌó500Ã®¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÉÊ¼Á¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉÊÉ¾²ñ¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¹Ò¶õ¡¦¹ñºÝÀþ¤Îµ¡ÆâÈÎÇä¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ×½»¾øÎ¯½ê ±§¸ÍÅÄ¾Í¼«¼ÒÄ¹¡§
¡Ö¾Þ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¶»¤òÄ¥¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¾Þ¤Ë¸«¹ç¤¦¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¤â¤Ã¤Èºî¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö½ãÂçÊ¬¸©»º¡×¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¸½ºß¤Ï¡Ö½ãÂçÊ¬¸©»º¡×¤Î¥¦¥¤¥¹¥ーÂ¤¤ê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¸åÂçÌî»Ô¤Ç¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿ÂçÇþ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢»Å¹þ¤ß¿å¤Ë¤Ï¤¯¤¸¤å¤¦¤ÎÍ¯¤¿å¤ò³èÍÑ¤·¤Æ´°À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ×½»¾øÎ¯½ê ±§¸ÍÅÄ¾Í¼«¼ÒÄ¹¡§
¡Ö¾øÎ±½ê¤ò¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µÂçÇþ¤ÏÄ©Àï¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À°éÀ®²áÄø¤Ç¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÂ¾¤ÎÂçÇþ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¸ÄÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤¦²Ö³«¤¯¤«¤Ï¤³¤ì¤«¤é³Ú¤·¤ß¡×
ÁÏ¶È¤«¤é5Ç¯¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤äÃæ¹ñ¤Ê¤É¤ËÍ¢½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±§¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂçÊ¬¤Ç¤â¤Ã¤ÈËÍ¤é¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ë¿¨¤ì¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¼¡¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Î°ìÊâ¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¤Ê¤¼¡¢¥¦¥¤¥¹¥ーÂ¤¤ê¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«――¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¡È¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¡¦¥¦¥¤¥¹¥ー¡É¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡È¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¡¦¥¦¥¤¥¹¥ー¡ÉÀ¤³¦ÅªÁèÃ¥Àï
¹ñÀÇÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüËÜ»º¼òÎà¤ÎÍ¢½Ð³Û¤Ï¡¢À¶¼ò¤ä¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤ËµÞÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ï²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ë1390²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î¹â¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¢½Ð¶â³Û¤ÎÉÊÌÜÊÌ¤Ç¤Ï1°Ì¤¬¡Ö¥¦¥¤¥¹¥ー¡ÊÌó436²¯±ß¡Ë¡×¡£2°Ì¤Î¡ÖÀ¶¼ò¡ÊÌó435²¯±ß¡Ë¡×¤È¤¢¤ï¤»¤¿2ÉÊÌÜ¤À¤±¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¼òÎàÁíÍ¢½Ð³Û¤Î6³ä°Ê¾å¡Ê65.1¡ó¡Ë¤òÀê¤á¡¢À¤³¦Åª¤ÊÁèÃ¥Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ï·ÊÞ¼òÂ¢¤¬Ä©Àï¡Ä½ÏÀ®Á°¤Î¸¶¼ò¤ò¾¦ÉÊ²½
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÂçÊ¬¤ÎÅÁÅý¤¢¤ëÏ·ÊÞ¼òÂ¢¤âÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±±µÏ»ÔÌîÄÅÄ®¤Ç¡¢1872Ç¯¡ÊÌÀ¼£5Ç¯¡ËÁÏ¶È¤Î¡ÖÆ£µï¼òÂ¤¡×¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«È¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½ÏÀ®Á°¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¸¶¼ò¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¡ÖÌîÄÅ¥Ë¥åー¥Ý¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¡£
Æ£µï¼òÂ¤ Æ£µïÅ°¼ÒÄ¹¡§
¡ÖÃÏ¸µÇÀ»ºÊª¤ò¤¤¤«¤·¤Æ³¤³°¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¼ò¤ò¼ê³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÇÀ¤³¦¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
Æ£µï¼òÂ¤¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥³¥á¤ò¼ç¸¶ÎÁ¤Ë¤·¤¿¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ç¤¹¡£2021Ç¯¤«¤é¸©»º¶È²Ê³Øµ»½Ñ¥»¥ó¥¿ー¤È¶¦Æ±¸¦µæ¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¡¢2024Ç¯¤ËÀ½Â¤ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¯¹Ú¤ä¾øÎ±¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¼ò¤ä¾ÆÃñ¤ÎÀ½Â¤»ÜÀß¤ò³èÍÑ¡£Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶ìÏ«¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£µï¼òÂ¤ Æ£µïÅ°¼ÒÄ¹¡§
¡Ö¾øÎ±¤Î»ÅÊý¤â¾ÆÃñ¤ÈÁ´¤¯°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤âÂçÊÑ¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÀµÄ¾¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¡¢¸½ºß¤Ï3000¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¸¶¼ò¤ÎÀ½Â¤¤ËÀ®¸ù¡£ÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Â¢¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê½ÏÀ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
Æ£µï¼òÂ¤ Æ£µïÅ°¼ÒÄ¹¡§
¡Ö¤¦¤Á¤Î¤ª¼ò¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤ÇÄ´ÏÂ¤Î¤È¤ì¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ç¤âÍ¥¤·¤¤¹á¤ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ì£¤ï¤¤¤ÈÄ´ÏÂ¤Î¤È¤ì¤¿¥¦¥¤¥¹¥ー¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅÁÅý¤Îµ»½Ñ¤¬ËÂ¤®½Ð¤¹¡¢ÂçÊ¬¤Î¿·¤¿¤Ê¥¦¥¤¥¹¥ーÂ¤¤ê¡£¸Î¶¿¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤È¾ðÇ®¤ò¶»¤ËÍýÁÛ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òµá¤á¤ëÄ©Àï¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£