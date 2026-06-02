北斗晶、リピート注文した温泉豆腐を家族と堪能「最高に美味しかった〜」

タレントの北斗晶が6月1日に自身のアメブロを更新。リピートで注文した温泉豆腐を堪能したことを明かした。

この日、北斗は「時差投稿になりますが私は、孫を連れてまた畑に行き草むしりに水やりをしたり1番好きなことが出来た休日でした」と報告。畑では、孫・寿々ちゃんが「長靴を脱いで、走り出した」といい、その元気な様子を「ポニョみたいで 足の裏が真っ黒だけどそんな事は気にしない！！」と愛情たっぷりにコメントした。

続けて、寿々ちゃんから「【ばーちゃん！！気持ちいいね。こっちおいで】」と誘われたことを明かし「汚いと思う心半分 孫が一生懸命呼ぶ声に答えて…ちょっと寝っ転がってみました」と、自身も畑に寝転んだことを報告。「高い建物がないから、私の目には青空しか見えない」と述べ「孫と見た青い空を私は忘れない なんでも汚い、ダメと言ってしまうと見れなかった景色です」と感慨深げにつづった。

また、夜は長男・健之介さん家族も一緒に「リピートして楽天で注文した温泉豆腐」を堪能したといい「今回、ズッキーニを太めの千切りにして入れてみたらこれが最高に美味しかった〜」とアレンジレシピを紹介した。