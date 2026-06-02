台風6号（チャンミー）は2日夜のはじめ頃に、大分県内に最も近づく見込みです。台風6号の暴風域はなくなりましたが、夕方から土砂災害に厳重に警戒し、河川の増水や氾濫などに警戒してください。

【写真を見る】【台風情報】台風6号、2日夜に大分県に最接近へ 土砂災害に厳重警戒 交通機関に乱れ【雨風シミュレーション】

土砂災害に厳重に警戒

台風6号は2日午前9時には、鹿児島県屋久島の南西にあって1時間に25キロの速さで北北東に進んでいます。

中心の気圧は975ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルとなっています。

台風が予報円の中心を進むと、県内の一部は2日昼前に風速15メートル以上の強風域に入る見込みです。県内に最も近づくのは、2日夜のはじめごろとみられます。

県内は台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込むため、非常に激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。

2日に予想される雨量は、南部で1時間に60ミリ、中部で50ミリ、北部と西部で30ミリです。

また、3日午前6時までに予想される24時間降水量は、県南部で250ミリが予想されています。

夕方から土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風やうねりを伴った高波に警戒が必要です。

交通機関への影響

台風の接近に伴いJR日豊本線の大分ー臼杵間で午後から運行とりやめとなっています。

また、台風とは関係なく、別府市亀川で設備が損傷した影響で大分ー小倉間を結ぶソニックなど特急列車13本が運休していますが、まもなく再開する見通しです。

大分と関西・四国を結ぶフェリーは軒並み欠航です。空の便はJALの3日始発から午後3時まで、大分と羽田を結ぶ計8便が欠航となっています。