¥á¥¸¥ã¡¼³¹Æ»¤òÁö¤ëyosugala¤Î¡í¥á¥í¤¤½÷¡í¼®¸«¤Þ¤È¤¤¤¬Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤Î½µ¥×¥ìÅÐ¾ì¡ÖÌë¤Î»£±Æ¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Æ¤Î³¤¤Ç²¦Æ»¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤â¤½¤í¤½¤í¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¼®¸«¤Þ¤È¤¤
ºòÇ¯Ëö¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆÀª¤¤¤Ë¾è¤ëyosugala¤Î"¥¢¥¤¥É¥ë³¦ºÇ¶¯Èþ·Á"¼®¸«¤Þ¤È¤¤¤¬¡¢2023Ç¯9·î¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¤È¤Ê¤ë6·î15Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤26¹æ¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡ª¡¡ÂÀÍÛ¤¬ÄÀ¤à¤È¤È¤â¤ËÉâ¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ëËÜÅö¤Î¼«Ê¬¡£Èà½÷¤Ë¤·¤«É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ê¥¤¥È¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¤³¤³¤Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼®¸«¤Þ¤È¤¤¤Î¥Ê¥¤¥È¥°¥é¥Ó¥¢
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Úà³¤Â±·Ï¥¢¥¤¥É¥ëá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡Û
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï»£±Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¡£
¼®¸«¡¡Á°²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ïà¥Ï¥«¥Ê·ÏÈþ¾¯½÷á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢º£²ó¤Ï°áÁõ¤â´ñÈ´¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¤¹¤´¤¯¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Èº£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Á°²ó¤ÏÌó3Ç¯Á°¡¢¼«¿È½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¼®¸«¡¡¿åÃå¤Ë¥Ó¥Ó¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢Á´Á³¤´¤Ï¤ó¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¥¬¥ê¥¬¥ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï»£±ÆÃæ¤â¥â¥ê¥â¥ê¿©¤Ù¤ë¤·¡¢¤½¤¦»×¤¦¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¤³¤Î3Ç¯¤Î´Ö¤Ë¶Ú¥È¥ì¤¬¼ñÌ£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¼®¸«¡¡¤½¤ì¤³¤½2Ç¯Á°¤Ë»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶ÚÆù¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Ï2Ç¯´Ö¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ä¤«¤Ê¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤Ë¡Ö¶Ú¥È¥ì¤ÎºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤¦À®²Ì¤¬½Ð¤ë¤Î¤¬Áá¤¤¤ÈÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¥°¥ë¡¼¥×Æâ³°¤Ç¡Ö¥à¥¥à¥¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¼®¸«¡¡¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¡¢¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤ª¼ò¤È³¤¤È¶Ú¥È¥ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Õ¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤éà³¤Â±·Ï¥¢¥¤¥É¥ëá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥á¥í¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡£
¼®¸«¡¡ºÇ½é¤Ï¡Ö¥á¥í¤¤¤Ã¤Æ²¿¡©¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ºÇ¶á¾¯¤·¤À¤±Íý²ò¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¡Öà¥¨¥í¤¤á¤«¤é°¤¤ÀÅªÍ×ÁÇ¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿Ë«¤á¸ÀÍÕ¡×¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃË½÷¤É¤Á¤é¤ò»Ø¤¹¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡ÖÍ¾Íµ¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡£
¼®¸«¡¡³Î¤«¤Ë¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¤«¤Ê¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£20ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ÝÇ½°Ê³°¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍ§Ã£¤È²ñ¤¦¤È¡¢Ã¯¤â¥¥ã¥Ô¥¥ã¥Ô¤·¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢Åê»ñ¤ÎÏÃ¤È¤«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£
¡½¡½²ñÏÃ¤âÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡£
¼®¸«¡¡¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹Ê¸²½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤À¤±¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ¯Áê±þ¤ÎÃæ¿È¤Ë¤Ê¤ê¤Å¤é¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë·ÝÇ½°Ê³°¤ÎÍ§Ã£¤ÈÍ·¤ó¤Ç°ìÈÌÅª¤Ê´¶³Ð¤Î¤Þ¤ÞÇ¯¤ò½Å¤Í¤è¤¦¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½Æü¾ïÀ¸³è¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©
¼®¸«¡¡¤³¤ì¤ÏÍ§Ã£¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤¹¤´¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÊë¤é¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¯¤¤ë»þ´Ö¤Ë¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¡¢¤ª»Å»öÁ°¤Ë¶Ú¥È¥ì¤·¤ÆÀö¤¤Êª¤·¤Æ......¤È¤«¡¢Á´Éô¥Ñ¥¿¡¼¥ó²½¤µ¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½À¸³è¤Þ¤Ç¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¡ª
¼®¸«¡¡Á´Éô·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ÈË°¤¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢»ä¤Ï¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¤Æü¡¹¤È¤«¡¢¸úÎ¨²½¤¬¹¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¥Æ¥È¥ê¥¹¤Î¤è¤¦¤ËÌµÂÌ¤Ê¤¯ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤Î¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½½êÂ°¤¹¤ëyosugala¤Ïº£·î¡¢NHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼®¸«¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÂç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È¤â»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£È¢¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂ¿¤¯Íè¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö°Ê³°¤Çº£Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
¼®¸«¡¡Æü¾Æ¤±¤·¤Á¤ã¥À¥á¤À¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«Ä©Àï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥µ¥Ã¥×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¥Ü¡¼¥É¤Î¾å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥Ñ¥É¥ë¤ò¤³¤°¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¹¤Í¡£
¼®¸«¡¡¤½¤¦¤À¡¢³¤¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢à²Æ¤Î¥Ó¡¼¥Á¤ÇÌÀ¤ë¤¤¿åÃåá¤ß¤¿¤¤¤Ê²¦Æ»¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤½¤í¤½¤í¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¼Â¤Ï»ä¡¢°ìÅÙ¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼®¸«¡¡Á°²ó¤Î½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤ÏÌë¤«¤éÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ»£±Æ¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÌë¥á¥¤¥ó¤Î»£±Æ¡£¤ß¤ó¤Ê»ä¤ò°Å¤¤½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤¬¤Á¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤À¤È¼¡¤ÏÌëÄÌ¤·¤Î»£±Æ¤È¤«¤¬Íè¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢à²Æ¤Î³¤¤Ç¤Î¼®¸«¤Þ¤È¤¤á¤¼¤Ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿Âç¶¶¤ß¤º¤Ê¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿Ì´·î¡ÊThree PEACE¡Ë
¡ü¼®¸«¤Þ¤È¤¤¡¡
2000Ç¯11·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¡
¡û2022Ç¯6·î¤Ëyosugala¡Ê¥è¥¹¥¬¥é¡Ë¤È¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ºòÇ¯Ëö¤ËTOY'S FACTORY¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£6·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËNHK¥Û¡¼¥ë¤Çyosugala4th anniversary live¡Öprogress thenight -NHK¥Û¡¼¥ë-¡×¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£
¸ø¼°X¡Ú@matoi_ysgl¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@matoi_ysgl¡Û¡¡
¼®¸«¤Þ¤È¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØNIGHT FLOW¡Ù¡¡»£±Æ¡¿Sasu Tei¡¡²Á³Ê¡¿1320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥¢¥ª¥¥æ¥¦¡Êshort cut¡Ë¡¡»£±Æ¡¿Sasu Tei