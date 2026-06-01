福山雅治（57）の公式キャラクター「ちぃましゃ」初のLINEスタンプが1日、販売開始された。

「ちぃましゃ」は「福山雅治と荘口彰久の『地底人ラジオ』」に寄せられたリスナーの、「福山さんの“推しぬい”が欲しい！」という思いから制作。ネーミングもリスナー投票で決定し、ファンクラブ限定のぬいぐるみとして販売された。

ファンの要望に応えて、福山公式ファンクラブ発足35周年のこの日に発売されたLINEスタンプは全24種構成。おはよう、おやすみなど日常的に使えるフレーズから、ラジオの福山の決めぜりふ「ズバリ言ってもいいですか？ 」「最新こそ最良」や、愛嬌（あいきょう）たっぷりなポーズや表情が詰まっている。ちぃましゃが着用しているのは、福山プロデュースのアパレルブランド「福山屋」のアイテムやライブロゴというこだわりも。

福山は9月9日に自身13枚目のオリジナルアルバム「超新星」リリースを予定している。同アルバムを引っ提げて「WE’RE BROS．TOUR 2026 DOME LIVE 龍、涼風至」を8月5日と6日に東京ドーム、同22日と23日に京セラドーム大阪で開催する。