デザインのキーワードは“サイバー相撲”!?

トヨタ・ハイラックスZ“アドベンチャー”｜Toyota Hilux Z“Adventure”

ハイラックスは1968年の初代誕生以来、世界190以上の国と地域で販売され、人々の暮らしや仕事を支え続けてきた。日本市場では、高いQDR（品質・耐久性・信頼性）を強みに、アウトドアレジャーからビジネスまで幅広いシーンに対応するモデルとして、ユーザーから愛されてきた。

新型ハイラックスは、力強さと先進性を融合させたエクステリアデザインへと刷新するとともに、パワートレインには、パワフルで高い耐久性が特長のディーゼルエンジン「1GD-FTV」を採用。走行性能の向上に加え、安全・安心機能やコネクティッド機能を拡充することで、日常使いからアウトドアまで、さまざまなシーンにおいて快適かつ安心して乗れるピックアップトラックへと進化を果たした。

トヨタ・ハイラックスZ｜Toyota Hilux Z

全長5325×全幅1885×全高1865mm、ホイールベース3085mmの1ナンバーサイズボディに、キャビンから独立したデッキスペースを設定。休日の行き先を思い描きながら、多くの荷物を積み込めるパッケージとすることで、アクティブギアとしての使い方を広げる。荷台の積載量は最大500kg。フラットな床面はそのままに、使い勝手をさらに高めたデッキスペースが設定された。

テールゲート開口時の地上高は845mm。左右のリヤクォーターパネルにデッキステップを設定。足をかければ荷物に手が届きやすく、積み下ろしのしやすさに貢献する。

エクステリアは、道具としての力強さと、乗員に安心感をもたらす室内空間を継承しながら、“Cyber SUMO（サイバー相撲）”をデザインのキーワードとして、よりソリッドでシャープなスタイルへと進化。ベースとなる「Z」と、より個性とタフさを際立たせた「Z“アドベンチャー”」のふたつのグレードが用意された。

フロントのデザインは、土俵に臨む力士の「立ち合い」から着想を得て、オーバーフェンダーやラジエーターグリル、バンパーが生み出す造形により、安定した佇まいの中に力強い存在感を表現。「Z“アドベンチャー”」は、より魅せるスタイルを追求し、タフさを強調するフロントロアバンパーガーニッシュや、マッシブな印象を際立たせるスポーツバーなどが採用されている。

トヨタ・ハイラックスZ“アドベンチャー”｜Toyota Hilux Z“Adventure”

インテリアには、悪路でもクルマの姿勢を把握しやすい水平基調のインストルメントパネルを採用。12.3インチセンターディスプレイを独立配置することで視線移動を抑えるとともに、幅広く直線的なセンターコンソールを室内中央に配置。逞しさとタフな印象が強調された。

運転操作に必要なスイッチ類はコンソール下部に集約され、ナビゲーションやエアコン操作との区分を明確にすることで、高い視認性と優れた操作性が追求されている。

204ps/500Nmの2.8Lディーゼル＋6速ATを搭載

トヨタ・ハイラックスZ“アドベンチャー”｜Toyota Hilux Z“Adventure”

プラットフォームには、IMV（※）シリーズで鍛え上げた伝統のラダーフレーム構造を採用。フレームサイドレール断面の板厚増加などにより、車両全体のねじれや曲げに対して最適な剛性バランスを追求し、オンロードも含めた扱いやすさを実現している。

※Innovative International Multi-purpose Vehicleの略で、ハイラックス（ピックアップトラック3車型）、イノーバ（ミニバン）、フォーチュナー（SUV）の総称

フロアパネルのスポット溶接打点数は36か所追加。フロア剛性を高め、床振動やこもり音を抑制することで、操縦安定性と乗り心地を向上させている。

パワートレインは最高出力150kW（204ps）、最大トルク500Nm（51.0kgf-m）を発する2.8リッター直列4気筒ディーゼルターボ「1GD-FTV」に6速ATを組み合わせ、低燃費と発進時から力強い加速をもたらす動力性能に加え、高い静粛性を実現。WLTCモード燃費は11.9km/Lと発表された。

4WDシステムは、トランスファー切替スイッチの操作のみで駆動方式を選択できるパートタイム4WDを採用。マルチテレインセレクトやマルチテレインモニターを標準装備し、さまざまな路面状況における高い走破性を発揮する。

足まわりは、十分に確保されたボディ剛性に対してサスペンションのスプリングレートを最適化するとともに、ショックアブソーバーの減衰力を見直すことで、オフロードはもちろん、オンロードにおいても接地感のある快適な乗り味を追求している。

新型では電動パワーステアリングを採用。すっきりとしたステアリングフィールや低速時の取り回し性に配慮するとともに、オフロード走行時にキックバックによって生じるステアリングの不要な振れを低減し、安定した操舵に貢献。

トヨタ・ハイラックス｜電動パワーステアリング

さらに電動パーキングブレーキの採用により、全車速追従機能付レーダークルーズコントロールに停止保持機能を追加し、長距離運転時の渋滞なども快適にサポートする。

充実の安全・安心機能や快適・便利機能の積極採用も見逃せない。一般道におけるドライバーのステアリング操作ならびにブレーキ操作をサポートするプロアクティブドライビングアシストや、プリクラッシュセーフティにおいて、交差点右折時の対向直進車ならびに右左折時の対向方向からの横断歩行者を検知する機能を追加するなど、Toyota Safety Senseの機能を拡充。

また、クルマがDCM（※1）を通じてセンターと常時接続することで、最新の地図や交通情報を活用できる12.3インチHDディスプレイのディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ※2対応）Plusに加え、エアバッグ作動時には自動でオペレーターに接続し迅速な対応につなげるヘルプネットなど、安心で快適なカーライフを支えるコネクティッド機能も備わった。DCMを活用したソフトウェアアップデートにより、安全・安心機能や車両機能を継続的に進化させられる。

※1：Data Communication Module（車載通信機）

※2：初度登録日から5年間は無料でサービス提供。6年目以降はT-Connectとの契約更新にて有償で利用可能

トヨタ・ハイラックス｜オプション：テールゲート

販売店装着オプションには、カスタマイズの楽しさを拡げるアイテムをラインナップ。ベッドライナー（オーバーレール）やテールゲートリフトアシスト（ダンパータイプ）、テールゲートエンブレム（シルバー／ブラック）など、デッキの利便性を高めるアイテムを中心に、家族や仲間とさまざまなアクティビティを楽しめるオプションが用意されている。

SPECIFICATIONS

トヨタ・ハイラックスZ“アドベンチャー”｜Toyota Hilux Z“Adventure”

ボディサイズ：全長5325×全幅1885×全高1865mm

ホイールベース：3085mm

最低地上高：215mm（社内測定値）

最小回転半径：6.3m

乗車定員：5人

車両重量：2190kg［2140kg］

最大積載量：500kg

総排気量：2754cc

エンジン：直列4気筒ディーゼルターボ

最高出力：150kW（204ps）/3000-3400rpm

最大トルク：500Nm（51.0kgf-m）/1600-2800rpm

トランスミッション：6速AT

駆動方式：4WD（パートタイム式）

WLTCモード燃費：11.9km/L

税込車両価格：550万円［498万800円］

※［ ］内はZ