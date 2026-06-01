【「BEEP」秋葉原店 新店舗】 6月6日 グランドオープン予定 営業時間：11時～20時 定休日：水曜日 場所：JR 秋葉原駅～御徒町駅間高架下商業施設「SEEKBASE AKI-OKA MANUFACTURE」内 （東京都千代田区外神田練塀町 15-1）

三月うさぎの森が運営するレトロ PC・ゲーム専門店「BEEP」は、秋葉原店舗を移転し、6月6日に新店舗をグランドオープンする。

「BEEP」は、レトロ PC、ゲーム、電子工作文化の発信拠点として、買取と販売を行なうショップ。秋葉原店は中栄ビル B1にて10年間営業を続けてきたが、5月17日に営業を終了。移転先は秋葉原駅～御徒町駅間高架下商業施設「SEEKBASE AKI-OKA MANUFACTURE」内となり、6月6日より新店舗での営業がスタートする。

移転先となる「SEEKBASE AKI-OKA MANUFACTURE 3号棟」は、秋葉原駅と御徒町駅の双方からアクセスしやすい立地が特徴。移転後も、日本のゲーム文化・PC 文化の継承に取り組んでいくとしている。

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