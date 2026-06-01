ブルボンの新作ゼリーが完全に実験おやつ　食感変化系「もちゅとろスライムゼリー」発売

「そのまま食べる」と「かき混ぜて食べる」で食感が変わる……そんなちょっと不思議なカップデザートがブルボンから登場します。

株式会社ブルボンは、期間限定商品「もちゅとろスライムゼリー」を6月2日に全国発売すると発表しました。

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名前からして気になる「スライムゼリー」。やはり、ただのゼリーではないようです。

この商品の最大の特徴は、食べ方によって食感が変化すること。スプーンですくってそのまま食べると“もちゅっ”とした弾力のある食感ですが、よくかき混ぜることで“とろっ”としたなめらかな食感へと変化します。

さらに中には成型ゼリーも入っており、こちらはぷにっとした弾力を持たせた仕様。ベースのゼリーが“もちゅ”から“とろ”へ変わる中で、ぷにぷに食感がアクセントとなり、食感のコントラストも楽しめるとのことです。

フレーバーは濃縮果汁を使用した「グレープ味」と「ソーダ味」の2種類で、フタのデザインどちらも各4種類用意されます。

価格はオープンプライスで、全国の量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで販売予定です。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026060103.html