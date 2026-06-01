元テレビ朝日社員の玉川徹氏は1日、レギュラーコメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に、1週間の休み明けで生出演した。

番組冒頭、MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一から「玉川さん、1週間お休みでしたが今日から復帰です。よろしくお願いします」と報告。すると玉川氏は「各地で、『いないとつまらない』と声をかけていただいて。うれしいです」と自ら切り出し、羽鳥は「それはよかったです」と、淡々とした声色で応じた。

「よかったです」とにこやかに応じる玉川氏に、月曜コメンテーターを担当する俳優の石原良純は「冷たい反応ですね」と、羽鳥の反応に絶妙のツッコミを入れると、スタジオ内は玉川氏を含めて大爆笑に。「え？ 違うんですか？」とボケる玉川氏に、もう1人の月曜コメンテーターで弁護士の猿田佐世氏は「玉川さんがいなくてつまらないと（言われた）」と、フォローしていた。

玉川氏のお休みについては、先月25日の放送冒頭で羽鳥が報告。「玉川さんですけど、ちょっと遅めの冬休みです。今週1週間、お休みでございます」と述べると、良純が「遅めの冬休み？」とけげんそうな表情で応じ、羽鳥は「はい。お正月休みですね」とさらに踏み込んだ。

まもなく6月になるタイミングでの「お正月休み」というワードに、良純は「ええ？」と驚き、羽鳥は「すいません…私がすいませんと言うことじゃないんですけどね」「ちょっと、タイミングが（合わなかった）」と、なかなか休みを取得できなかった事情を説明した。