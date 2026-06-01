＜天気＞

台風6号が沖縄へ近づきます。1日（月）夕方〜夜にかけて、沖縄本島へ最も接近する見込みです。暴風や大雨による災害に警戒してください。危険を感じた時には、迷うことなく、明るいうちに安全なところへ避難してください。

九州と四国は、午後になると次第に雨が降りだします。中国地方は日中は晴れますが、夜は雨が降りだしそうです。近畿〜北海道は晴れるでしょう。にわか雨もなく、洗濯日和になりそうです。

＜日中の気温＞

全国的に30℃くらいになりそうです。福島は35℃の猛暑日を予想していて、山形や福井も34℃まで上がりそうです。札幌は今年初めての真夏日になるでしょう。

札幌 31℃（真夏）

仙台 29℃（真夏）

新潟 30℃（7月下旬）

東京 31℃（7月下旬）

大阪 30℃（7月上旬）

福岡 30℃（7月上旬）

＜週間予報＞台風6号は、2日（火）は九州や四国の南を進み、3日（水）は近畿、東海、関東の南を進みます。2日（火）は西日本で風と雨が強まって荒れた天気になり、3日（水）は東日本で風と雨が強まって荒れた天気になります。ともに太平洋側は大雨になるおそれがあるため、最新の情報を確認して、早めに台風への対策をおこなってください。4日（木）以降も、前線が本州付近に停滞して、雲の多い天気が続きそうです。