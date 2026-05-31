¡ÚMLB¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¡¢ËþÎÝ¤ÎµçÃÏµß¤¦Ê»»¦¥×¥ìー´°À®¤ËÀä»¿¡Ö²ÚÎï¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¡¡·ø¼Â¤Ê»°ÎÝ¼éÈ÷¤Ë¹âÉ¾²Á¡Ö¥«¥º¤ÎÀµ³Î¤Ê¥×¥ìー¡×
¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤Ï30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥ªー¥ë¥ºÀï¤Ë¡Ö5ÈÖ»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢8²óÉ½¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ë¤ÏÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¸½ÃÏÊüÁ÷¶É¤Ï¡¢²¬ËÜ¤¬4²óÎ¢¤Î¼éÈ÷¤Ç¸«¤»¤¿¹¥¥×¥ìー¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤ëÂ¸ºß´¶¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Âè4ÂÇÀÊ¤Ë¤ÏÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤âÊü¤Ä
¥á¥¸¥ãー1Ç¯ÌÜ¤«¤é»°ÎÝ¼ê¤ÎÄê°ÌÃÖ¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢Ê³Æ®¤òÂ³¤±¤ë²¬ËÜ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Áー¥à¤¬µÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢4²óÎ¢¤Î¼éÈ÷¤Ç¸«¤»¤¿¹¥¥×¥ìー¤À¤Ã¤¿¡£
ÀèÈ¯¤Î¥È¥ì¥¤¡¦¥¤¥§¥µ¥Ùー¥¸Åê¼ê¤Ï2»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢1»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥¸¥§¥ì¥Þ¥¤¥¢¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥óÆâÌî¼ê¤¬Êü¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢»°ÎÝÊý¸þ¤Ø¤Î¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Ê¤¬¤éÅ¾¤¬¤Ã¤¿¡£²¬ËÜ¤Ï»°ÎÝ¥Ùー¥¹¤òÆ§¤ß¤Ê¤¬¤éÂÇµå¤ò½èÍý¤¹¤ë¤È¡¢ÁÇÁá¤¯°ìÎÝ¤ØÁ÷µå¡£¥Ö¥é¥Ç¥£¥ßー¥ë¡¦¥²¥ìー¥íJr.ÆâÌî¼ê¤È¤ÎÏ¢·¸¤Ç¥À¥Ö¥ë¥×¥ìー¤ò´°À®¤µ¤»¡¢¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¤³¤Î¥×¥ìー¤ËÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ø¥¹¥Ýー¥Ä¥Í¥Ã¥È¡Ù¤ÏX¤Ç¡¢¡Ö¥«¥º¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¤¬²ÚÎï¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¸«¤»¤Æ¥À¥Ö¥ë¥×¥ìー¤òÀ®Î©¡×¤È¾Î»¿¡£¤µ¤é¤ËÊÌ¥¢¥ó¥°¥ë¤Î±ÇÁü¤òÅº¤¨¡¢¡Ö¥«¥º¤ÎÀµ³Î¤Ê¥×¥ìー¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢²¬ËÜ¤Ï8²óÉ½¤Ë¤Ï1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Çº¸ÍãÀþ¤Ø¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢2ÂÇÅÀ¤ò¥Þー¥¯¡£¥á¥¸¥ãー1Ç¯ÌÜ¤Ï57»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.216¡¢12ËÜÎÝÂÇ¡¢33ÂÇÅÀ¤È»ý¤ÁÁ°¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤Ç¤â¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»°ÎÝ¼éÈ÷¤Ç¤Î°ÂÄê´¶¤¬¸÷¤ë²¬ËÜ¡£²áµî¤Ë¤ÏÆüËÜ¿ÍÌî¼ê¤¬ÆâÌî¼éÈ÷¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤Ë¶ì¤·¤à¥±ー¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤ÎÀµ»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤ÆÃå¼Â¤ËÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£