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息を呑む美しさ！寒天とあんこが織りなす芸術品、創業400年の老舗和菓子『銀河の旅』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「甘彩スイーツ amairo sweets」が、「和菓子で夜空を創る職人の技──創業400年の老舗が生んだ『銀河の旅』」と題した動画を公開しました。創業400年を誇る老舗の職人による、まるで芸術品のような和菓子の製造工程をじっくりと堪能できる内容です。



動画の前半では、夜空を表現した美しい3層の和菓子『銀河の旅』の製造工程が紹介されています。巨大な銅鍋でたっぷりの砂糖と寒天液を火にかけ、丁寧に煮詰めていく職人。紫色の液、メレンゲを合わせた白い層、そして黒い餡の層が順番に型に流し込まれていきます。冷え固まった後、定規を当てて等間隔に切り分けられ、表面に金粉が飾られると、まるで宇宙の一部を切り取ったかのような美しいお菓子が完成しました。



後半は、色鮮やかな餡を使った練り切りの製造工程です。職人の繊細な指先と専用の木ベラなどの道具によって、紫色の花、淡いピンク色が可愛らしい桃、そして秋の訪れを感じさせる柿など、季節感あふれる上生菓子が魔法のように次々と生み出されていきます。



日本の伝統と職人の卓越した技術が詰まった和菓子の世界。目でも舌でも楽しめる極上の和スイーツの魅力を、ぜひ動画で体感してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】（※映像からの推測を含む製造工程）

［材料］

・砂糖

・寒天液

・小豆（こしあん）

・着色液（紫色など）

・卵白（メレンゲ用）

・練り切り餡（白、紫、ピンク、黄、緑、茶など）

・金粉



［作り方］

1. 巨大な銅鍋で寒天液と砂糖を火にかけ、焦げないように木ベラで丁寧に混ぜながら煮詰める。

2. 煮詰めた液を細かい網を通して漉す。

3. 一部の液をボウルに取り分け、紫色に着色して型の底に流し入れ平らにする。

4. 別のボウルで卵白を泡立ててメレンゲを作り、寒天液と混ぜ合わせて白い層を作り、紫の層の上に流し込む。

5. 小豆を使った黒いこしあんの層を作り、型の1番上に流し込む。

6. 冷え固まったら型から外し、定規を当てて専用の刃物で等間隔の長方形に切り分ける。

7. 表面に金粉を飾り付けて『銀河の旅』の完成。

8. 練り切りは、色付けした餡を丸め、専用の木ベラや薄い布を使って花や果物（桃、柿など）の形に繊細に成形し、細部を装飾する。