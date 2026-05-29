きゃりーぱみゅぱみゅが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に初登場。本日5月29日22時よりプレミア公開される。

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今回は、2013年にTVアニメ『クレヨンしんちゃん』のオープニングテーマに使用された「キミに100パーセント」を披露。『THE FIRST TAKE』仕様にアレンジされた今回のパフォーマンスは、野原しんのすけ（CV.小林由美子）の新録ボイスも加わった、この日限りのスペシャルバージョンとなる。

・きゃりーぱみゅぱみゅ コメント

ついに「THE FIRST TAKE」に出演します。すごく緊張しましたが、「キミに100パーセント」をこの場所で歌うことができて、とてもうれしいです。何年経ってもたくさんの方に聴いていただける楽曲になっていることを、本当にありがたく感じています。この曲は、自分で歌っていても自然と元気をもらえる特別な1曲です。これからも大切に歌い続けながら、たくさんの方にパワーを届けていけたらと思っています。

（文＝リアルサウンド編集部）